Можно ли погасить долг за коммунальные услуги частями?

В Украине существует возможность реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, что позволяет потребителям погашать долги частями, говорится в законе "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".

Интересно Неплатежеспособность и банкротство: какие процедуры предусматривает украинское законодательство

Согласно ему, граждане могут заключить договор о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей.

При этом, действуют важные условия для потребителей:

на период погашения общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для работающих граждан;

и 20% для пенсионеров и лиц, которые получают социальную помощь.

К тому же, в третьем квартале 2025 года уровень расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги улучшился. Совокупный объем задолженности домохозяйств сократился на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как оформить реструктуризацию долга?

Для оформления реструктуризации необходимо обратиться к поставщику услуг с заявлением и предоставить документы, подтверждающие личность и право собственности на жилье, объяснили в Кабмине. Заключение такого договора позволяет избежать начисления пени и штрафов, а также обеспечивает право на получение субсидий.

Стоит отметить, что поставщики услуг не обязаны соглашаться на реструктуризацию долга; решение принимается на их усмотрение. Однако, во многих случаях компании идут навстречу потребителям, особенно если те демонстрируют готовность к постепенному погашению задолженности.

Важно! В случае отсутствия договора о реструктуризации и неуплаты долга, поставщик услуг имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

Что еще следует знать о долгах в Украине?