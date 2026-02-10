Можно ли погасить долг за коммунальные услуги частями?
В Украине существует возможность реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, что позволяет потребителям погашать долги частями, говорится в законе "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".
Согласно ему, граждане могут заключить договор о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей.
При этом, действуют важные условия для потребителей:
- на период погашения общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для работающих граждан;
- и 20% для пенсионеров и лиц, которые получают социальную помощь.
К тому же, в третьем квартале 2025 года уровень расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги улучшился. Совокупный объем задолженности домохозяйств сократился на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
Как оформить реструктуризацию долга?
Для оформления реструктуризации необходимо обратиться к поставщику услуг с заявлением и предоставить документы, подтверждающие личность и право собственности на жилье, объяснили в Кабмине. Заключение такого договора позволяет избежать начисления пени и штрафов, а также обеспечивает право на получение субсидий.
Стоит отметить, что поставщики услуг не обязаны соглашаться на реструктуризацию долга; решение принимается на их усмотрение. Однако, во многих случаях компании идут навстречу потребителям, особенно если те демонстрируют готовность к постепенному погашению задолженности.
Важно! В случае отсутствия договора о реструктуризации и неуплаты долга, поставщик услуг имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.
Что еще следует знать о долгах в Украине?
Долги в Украине могут иметь серьезные юридические последствия: от судебного взыскания до ареста имущества. В то же время закон предусматривает даже продажу имущества.
Наличие еще одного владельца недвижимости само по себе не защищает ее от принудительного взыскания за долги. В подобных делах ключевое значение имеет правовой режим имущества, обстоятельства его приобретения и то, можно ли подтвердить законность перехода права собственности.
На практике должники иногда пытаются переоформить жилье на родственников через дарение или формальную продажу. Однако такие шаги не гарантируют защиты актива. Если будет доказано, что сделку заключали только для избежания выполнения долговых обязательств, суд имеет право признать ее недействительной.