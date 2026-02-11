Чому жінок деяких не випустять за кордон?

Право громадян України на виїзд за межі держави гарантується Конституцією України та профільним законодавством й загалом поширюється на жінок навіть у період воєнного стану та мобілізації.

Водночас для окремих категорій можуть діяти додаткові правила, пов’язані зі службовим статусом або виконанням функцій у секторі безпеки та оборони. Зокрема йдеться про тих жінок, які:

проходять військову службу;

обіймають посади державної служби;

залучені до виконання завдань у сфері безпеки та оборони.

Важливо, що такі обмеження не означають повної заборони виїзду. Йдеться про необхідність підтвердження законних підстав для поїздки.

Довідково: Базові правила перетину державного кордону визначені Постановою Кабінету Міністрів України №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Чи можуть виїхати за кордон жінки-військовослужбовиці?

Правовий статус військовослужбовиць регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу". Особи, які проходять військову службу, підпадають під загальні правила обмеження виїзду, подібні до правил для військовозобов’язаних.

Законними підставами для виїзду залишаються:

службове відрядження;

відпустка.

При цьому, основним підтвердженням є офіційний дозвіл командування разом із належно оформленими документами.

Зауважте! Прикордонна служба може перевіряти інформацію через військові облікові системи. Якщо підтверджується статус військовослужбовиці, то відсутність дозвільних документів може стати підставою для відмови у виїзді.

Що ще треба знати про перетин кордону?