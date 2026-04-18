Что стоит понимать, оспаривая вывоз ребенка за границу без согласия другого попечителя?

Лицо, не достигшее 16-летнего возраста может пересекать границу с одним из родителей или опекунов и при этом у нотариуса не надо удостоверять согласие другого. Так норма начала действовать во время военного положения и до конца правового режима будет действовать. Это прописано в Постановлении Кабинета Министров Украины № 57.

Смотрите также Судьба миллионов людей: в ЕС могут придумать реформы, чтобы продолжить защиту украинцев

Сейчас фактически для пересечения границы с ребенком нужен только его паспорт и документ, позволяющий вывоз за границу – свидетельство о рождении или доверенность от родителей. Мать не требует согласия отца. Но отец, свою очередь, может обжаловать выезд ребенка за пределы Украины без его согласия.

Однако специалисты уверяют, что в первую очередь следует выяснить, для чего другому родителю это нужно. То есть, как написали адвокат Екатерина Власюк и ее помощница Мария Якунина в статье для "Юридической газеты", нужно понимать:

цель обращения;

имеет ли мать/отец проблемы по общению с ребенком;

или просто другой родитель принципиально не хочет, чтобы ребенок ехал за границу;

на какое время ребенка вывезли.

Также человеку, который отстаивает свое право, можно помочь, если нет проблем с участием в воспитании ребенка, уплаты алиментов и пытался ли он урегулировать вопрос с помощью обращения или через суд.

Все эти обстоятельства целесообразно выяснить в рамках консультации или правового сопровождения для понимания ситуации в целом и определения оптимального способа помощи доверителю в решении его вопроса,

– отметили эксперты.

В случае, если вернуть ребенка в Украину не получится, адвокаты помогают клиентам получить возможность постоянно общаться с ребенком по телефону или через интернет. Но это решение не единственное и в соответствии с потребностями клиента можно разработать необходимые и действенные шаги.

При обращении к юристам родители, чьи права были нарушены, могут описать реальную проблему. Если она широкая и системная, ее решение требует времени. Но грамотные действия родителей и применение профессиональной правовой помощи может сыграть ключевую роль в решении подобных споров.

Эксперты Безоплатной юридической помощи заметили, что в суд дело может дойти, если один из родителей совсем не дает другому общаться с ребенком или не выполняет решение органа опеки.

Так родители могут обсудить и утвердить график и форму общения с ребенком, места, где другой родитель может с ним встречаться, возможности отдыха и другое. При этом учитываются интересы ребенка, его возраст, состояние здоровья, отношение к обоим родителям и т.д.

Как оформить документы для выезда ребенка за границу?