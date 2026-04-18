Що варто розуміти, оскаржуючи вивезення дитини за кордон без згоди іншого піклувальника?

Особа, яка не досягла 16-річного віку може перетинати кордон з одним з батьків чи опікунів і при цьому в нотаріуса не треба посвідчувати згоду іншого. Так норма почала діяти під час воєнного стану й до кінця правового режиму буде діяти. Це прописано в Постанові Кабінету Міністрів України № 57.

Наразі фактично для перетину кордону з дитиною потрібен лише її паспорт і документ, що дозволяє вивезення за кордон – свідоцтво про народження чи довіреність від батьків. Мати не потребує згоди батька. Але батько, своєю чергою, може оскаржити виїзд дитини за межі України без його згоди.

Проте фахівці запевняють, що першочергово варто з'ясувати, для чого іншому з батьків це потрібно. Тобто, як написали адвокатка Катерина Власюк та її помічниця Марія Якуніна в статті для "Юридичної газети", потрібно розуміти:

мету звернення;

чи має мати/батько проблеми щодо спілкування з дитиною;

чи просто інший з батьків принципово не хоче, щоб дитина їхала за кордон;

на який час дитину вивезли.

Також людині, яка відстоює своє право, можна допомогти, якщо немає проблем з участю у вихованні дитини, сплати аліментів та чи намагалася вона врегулювати питання за допомогою звернення чи через суд.

Усі ці обставини доцільно з’ясувати в межах консультації або правового супроводу для розуміння ситуації загалом та визначення оптимального способу допомоги довірителю в розв'язанні його питання,

– зауважили експерти.

У випадку, якщо повернути дитину в Україну не вийде, адвокати допомагають клієнтам отримати можливість постійно спілкуватися з дитиною телефоном або через інтернет. Але це рішення не єдине й відповідно до потреб клієнта можна розробити необхідні й дієві кроки.

Під час звернення до юристів батьки, чиї права були порушені, можуть описати реальну проблему. Якщо вона широка та системна, її вирішення потребує часу. Але грамотні дії батьків й застосування фахової правової допомоги може зіграти ключову роль у вирішенні подібних спорів.

Експерти Безоплатної правничої допомоги зауважили, що до суду справа може дійти, якщо один з батьків зовсім не дає іншому спілкуватися з дитиною або не виконує рішення органу опіки.

Так батьки можуть обговорити й затвердити графік і форму спілкування з дитиною, місця, де інший з батьків може з нею зустрічатися, можливості відпочинку й інше. При цьому враховуються інтереси дитини, її вік, стан здоров'я, ставлення до обох батьків тощо.

