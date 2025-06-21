Якщо дитина їде з татом або мамою, то під час воєнного стану нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна. Достатньо свідоцтва про народження дитини та документів, які підтверджують родинні зв'язки. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Відпустка з дітьми: 5 найкращих напрямків для сімейного відпочинку

Такі ж правила, якщо дитина виїжджає із родичами. Наприклад, із бабусею, дідусем, повнолітніми сестрою чи братом, мачухою або вітчимом.

Як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон, якщо він потрібен

Для того, щоб дитина виїхала за кордон не з родичами, потрібна письмова заява одного з батьків, яку завірив орган опіки та піклування, або нотаріально посвідчена згода обох батьків.

Дозвіл можна оформити у державного чи приватного нотаріуса або в консульській установі України за кордоном, якщо один із батьків перебуває за межами країни.

Необхідні документи для нотаріуса:

Оригінали паспортів батьків;

Ідентифікаційні номери платників податків (ІПН);

Свідоцтво про народження дитини;

Дані про людину, яка буде супроводжувати дитину;

Потрібно вказати країну призначення, мету та період поїздки.

Зазвичай дозвіл діє на одну поїздку, але за потреби його можна оформити на кілька років (наприклад, для навчання).

Для групового виїзду (наприклад, шкільна екскурсія чи табір), потрібні:

заява батьків, завірена службою у справах дітей;

копія медичної довідки дитини (за формою МОЗ) або заява про стан здоров'я;

наказ про призначення керівника групи.

Важливо! Зверніть увагу, що дитині також потрібно мати закордонний паспорт.