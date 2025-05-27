Який порядок оформлення дитячого закордонного паспорта у 2025 році, скільки він коштує та які документи потрібні – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Куди звертатися і необхідні документи для оформлення

Оформити дитячий закордонний паспорт можна у:

територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби;

відокремлених підрозділах державного підприємства "Документ";

у ЦНАПах.

Документи, необхідні для оформлення:

Перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від віку дитини та деяких інших обставин. Так, для отримання закордонника для дитини необхідно надати:

оригінал свідоцтва про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

фотокартка (якщо дитині менш як 12 років і вона не буде присутня під час подання документів). Звертаємо увагу на вимоги до дитячої фотографії (розмір 10х15 сантиметрів, зображено 70% обличчя, чіткі контури, білий фон, відсутність сторонніх предметів, відсутність дефектів);

посвідчення особи – ID-картка (потрібне під час реєстрації, починаючи з 14 років);

квитанція про сплату послуг.



Особливості закордонного паспорта для дитини / Фото ДМСУ

Скільки коштує закордонний паспорт для дитини

Вартість оформлення закордонного паспорта для дитини, як і для дорослого, становить:

1 042 гривні – не терміновий: виготовлення за 20 робочих днів;

– не терміновий: виготовлення за 20 робочих днів; 1 682 гривні – терміновий: виготовлення за 7 робочих днів.

Зауважте, що така ціна паспорта дійсна, якщо особа оформлює документ у відділах Державної міграційної служби України або ЦНАПах.

У ДП "Документ" ціна на такі послуги вища:

1 692 гривень – за оформлення до 20 робочих днів;

– за оформлення до 20 робочих днів; 2 332 гривень – за оформлення до 7 робочих днів.

Готовий паспорт може забрати один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально засвідченої довіреності.