Який порядок оформлення дитячого закордонного паспорта у 2025 році, скільки він коштує та які документи потрібні – далі у матеріалі 24 Каналу.
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Куди звертатися і необхідні документи для оформлення
Оформити дитячий закордонний паспорт можна у:
- територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби;
- відокремлених підрозділах державного підприємства "Документ";
- у ЦНАПах.
Документи, необхідні для оформлення:
Перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від віку дитини та деяких інших обставин. Так, для отримання закордонника для дитини необхідно надати:
- оригінал свідоцтва про народження дитини;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- фотокартка (якщо дитині менш як 12 років і вона не буде присутня під час подання документів). Звертаємо увагу на вимоги до дитячої фотографії (розмір 10х15 сантиметрів, зображено 70% обличчя, чіткі контури, білий фон, відсутність сторонніх предметів, відсутність дефектів);
- посвідчення особи – ID-картка (потрібне під час реєстрації, починаючи з 14 років);
- квитанція про сплату послуг.
Особливості закордонного паспорта для дитини / Фото ДМСУ
Скільки коштує закордонний паспорт для дитини
Вартість оформлення закордонного паспорта для дитини, як і для дорослого, становить:
- 1 042 гривні – не терміновий: виготовлення за 20 робочих днів;
- 1 682 гривні – терміновий: виготовлення за 7 робочих днів.
Зауважте, що така ціна паспорта дійсна, якщо особа оформлює документ у відділах Державної міграційної служби України або ЦНАПах.
У ДП "Документ" ціна на такі послуги вища:
- 1 692 гривень – за оформлення до 20 робочих днів;
- 2 332 гривень – за оформлення до 7 робочих днів.
Готовий паспорт може забрати один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально засвідченої довіреності.