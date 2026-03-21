Чи потрібен батьків на виїзд дітей за кордон?

Про те, як змінилися правила для виїзду неповнолітніх під час війни, йдеться на ресурсі VisitUkraine.

Під час воєнного стану неповнолітні діти можуть виїхати за кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого.

Зауважте! Раніше, щоб дитина виїхала за кордон з одним із батьків, інший – мав оформити юридичний документ, де підтвердити згоду на перетин кордону для дитини.

З початком війни процедуру спростили, зокрема це очевидно через безпекові причини.

Треба також пам'ятати, що особи до 16 років мають право подорожувати лише в супроводі дорослих.

Зверніть увагу! Якщо з дитиною не може поїхати хтось із батьків, це може бути інша людина. У такому випадку потрібно створити нотаріальний документ, де зазначити супроводжуючих. Якщо поїде родич (бабуся, старша сестра, вітчим…) – достатньо показати документи, які підтверджують родинні зв'язки.

Документи, які потрібно мати для виїзду дитини під час воєнного стану:

свідоцтво про народження (за відсутності закордонного паспорта);

закордонний паспорт дитини (за наявності).

Для поїздок до країн, які дозволяють перетинати кордон за внутрішнім паспортом (Туреччина, Грузія) – знадобиться ID-картка.

Водночас після того, як дитина досягає 16 років, вона має право подорожувати самостійно без будь-яких юридичних підтверджень батьків – лише із закордонним паспортом.

Що відомо про правила виїзду за кордон для дітей-сиріт?

Діти, які залишилися без батьківського піклування або діти-сироти потребують особливої уваги у процесі перетину кордону. Для них діють окремі правила, коли виїзд в іншу країну погоджує військова адміністрація. Про це йдеться на ресурсі Безоплатна правнича допомога.

Водночас коли від зазначеної установи отримати підтвердження не вдасться, є можливість звернутися з аналогічним запитом до Нацсоцслужби.

Якщо ж йдеться про дитячі будинки – діти зможуть виїзати в іншу країну лише в супроводі керівника закладу або іншої уповноваженої особи.

Щодо документів, які потрібні для перетину кордону, перелік є таким:

паспорт або свідоцтво про народження;

наказ директора закладу, де проживали діти;

письмове погодження від військової адмінстрації.

Також під час прибуття за кордон дитина разом з супроводжуючим мають звернутися в консульську установу України протягом 1 робочого дня та стати на спеціальний тимчасовий облік.

