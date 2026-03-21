Нужен ли родитель на выезд детей за границу?

О том, как изменились правила для выезда несовершеннолетних во время войны, говорится на ресурсе VisitUkraine.

Во время военного положения несовершеннолетние дети могут выехать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого.

Обратите внимание! Ранее, чтобы ребенок выехал за границу с одним из родителей, другой – должен был оформить юридический документ, где подтвердить согласие на пересечение границы для ребенка.

С началом войны процедуру упростили, в частности это очевидно из-за безопасности причины.

Надо также помнить, что лица до 16 лет имеют право путешествовать только в сопровождении взрослых.

Обратите внимание! Если с ребенком не может поехать кто-то из родителей, это может быть другой человек. В таком случае нужно создать нотариальный документ, где указать сопровождающих. Если поедет родственник (бабушка, старшая сестра, отчим...) – достаточно показать документы, подтверждающие родственные связи.

Документы, которые нужно иметь для выезда ребенка во время военного положения:

свидетельство о рождении (при отсутствии загранпаспорта);

загранпаспорт ребенка (при наличии).

Для поездок в страны, которые позволяют пересекать границу по внутреннему паспорту (Турция, Грузия) – понадобится ID-карта.

В то же время после того, как ребенок достигает 16 лет, он имеет право путешествовать самостоятельно без каких-либо юридических подтверждений родителей – только с загранпаспортом.

Что известно о правилах выезда за границу для детей-сирот?

Дети, которые остались без родительской опеки или дети-сироты требуют особого внимания в процессе пересечения границы. Для них действуют отдельные правила, когда выезд в другую страну согласовывает военная администрация. Об этом говорится на ресурсе Бесплатная юридическая помощь.

В то же время когда от указанного учреждения получить подтверждение не удастся, есть возможность обратиться с аналогичным запросом в Нацсоцслужбу.

Если же речь идет о детских домах – дети смогут выехать в другую страну только в сопровождении руководителя учреждения или другого уполномоченного лица.

Относительно документов, которые нужны для пересечения границы, перечень таков:

паспорт или свидетельство о рождении;

приказ директора учреждения, где проживали дети;

письменное согласование от военной админстрации.

Также по прибытии за границу ребенок вместе с сопровождающим должны обратиться в консульское учреждение Украины в течение 1 рабочего дня и стать на специальный временный учет.

