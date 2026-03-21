Нужен ли родитель на выезд детей за границу?
О том, как изменились правила для выезда несовершеннолетних во время войны, говорится на ресурсе VisitUkraine.
Во время военного положения несовершеннолетние дети могут выехать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого.
Обратите внимание! Ранее, чтобы ребенок выехал за границу с одним из родителей, другой – должен был оформить юридический документ, где подтвердить согласие на пересечение границы для ребенка.
С началом войны процедуру упростили, в частности это очевидно из-за безопасности причины.
Надо также помнить, что лица до 16 лет имеют право путешествовать только в сопровождении взрослых.
Обратите внимание! Если с ребенком не может поехать кто-то из родителей, это может быть другой человек. В таком случае нужно создать нотариальный документ, где указать сопровождающих. Если поедет родственник (бабушка, старшая сестра, отчим...) – достаточно показать документы, подтверждающие родственные связи.
Документы, которые нужно иметь для выезда ребенка во время военного положения:
- свидетельство о рождении (при отсутствии загранпаспорта);
- загранпаспорт ребенка (при наличии).
Для поездок в страны, которые позволяют пересекать границу по внутреннему паспорту (Турция, Грузия) – понадобится ID-карта.
В то же время после того, как ребенок достигает 16 лет, он имеет право путешествовать самостоятельно без каких-либо юридических подтверждений родителей – только с загранпаспортом.
Что известно о правилах выезда за границу для детей-сирот?
Дети, которые остались без родительской опеки или дети-сироты требуют особого внимания в процессе пересечения границы. Для них действуют отдельные правила, когда выезд в другую страну согласовывает военная администрация. Об этом говорится на ресурсе Бесплатная юридическая помощь.
В то же время когда от указанного учреждения получить подтверждение не удастся, есть возможность обратиться с аналогичным запросом в Нацсоцслужбу.
Если же речь идет о детских домах – дети смогут выехать в другую страну только в сопровождении руководителя учреждения или другого уполномоченного лица.
Относительно документов, которые нужны для пересечения границы, перечень таков:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- приказ директора учреждения, где проживали дети;
- письменное согласование от военной админстрации.
Также по прибытии за границу ребенок вместе с сопровождающим должны обратиться в консульское учреждение Украины в течение 1 рабочего дня и стать на специальный временный учет.
Что еще нужно знать о правилах пересечения границы?
Во время военного положения выезд за границу ограничен для мужчин призывного возраста, однако запрет действует также для некоторых женщин. Речь идет о госслужащих. Их могут выпустить только если они сопровождают несовершеннолетнего ребенка на отдых.
Также существуют правила первоочередного пересечения границы. Так, приоритет имеют главы иностранных государств, владельцы дипломатических паспортов, люди с инвалидностью и родители с детьми до года.