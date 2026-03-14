Возможно ли по ID-карте ехать за границу?

В частности граждан интересует, можно ли для выезда за границу использовать ID-карту вместо загранпаспорта, и Миграционная служба Днепропетровской области предоставила ответ на этот вопрос.

Украинцам напомнили, что паспорт гражданина Украины является документом, который:

удостоверяет личность;

подтверждает гражданство Украины именно на территории Украины.

Тогда как паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины лица, на которое он оформлен, но уже за рубежом. Такой документ дает право человеку на выезд из Украины и въезд в Украину.

То есть для выезда за границу нужно использовать паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

– отметили в Миграционной службе.

По паспорту гражданина Украины в форме ID-карты выезд за границу возможен. Однако при одном условии: в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений.

Обратите внимание! Сейчас такие соглашения заключены с Турецкой Республикой и Грузией.

В то же время получить загранпаспорт по желанию могут все граждане Украины. Документ оформляется детям с рождения. Срок – на 4 года.

Граждане в возрасте от 16 лет получат паспорт на 10 лет. Об этом сообщили в Дії.

В ЦНАПе и Государственной миграционной службе цена составляет 733 гривен (оформление до 20 рабочих дней), или 1 085 гривен (оформление до 7 рабочих дней).

В ГП "Документ" – 1 213 гривен (оформление до 20 рабочих дней) или 1 565 гривен (оформление до 7 рабочих дней).

Важно! Каждый украинец может иметь не более двух действительных загранпаспортов.

