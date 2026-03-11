Придется ли обновлять документы?
Поэтому возникает логичный вопрос – нужно ли после этого менять документы. Детали объяснили на сайте "Дебет-Кредит".
Прежде всего следует знать, что документы, которые удостоверяют личность, после переименования улицы менять не нужно.
Это касается даже украинцев, которые до сих пор пользуются паспортом старого образца в виде книжечки – для них потребность обновлять штамп о регистрации места жительства также отсутствует.
Согласно Закону Украины, сведения о зарегистрированном месте жительства или снятия с него при проведении соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус, не вносятся,
– сообщает Государственная миграционная служба.
В случае наличия паспорта в форме ID-карты отдельно менять выписку о регистрации не нужно, ведь документом, который подтверждает место жительства или его отсутствие на момент формирования, является выписка из реестра территориальной общины.
Получить его украинцы могут:
- обратившись в орган регистрации или центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- сгенерировав через приложение Дия, после прохождения электронной идентификации и аутентификации.
Напомним! Выписки из реестра территориальной общины в электронной и бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
Что следует знать владельцам паспортов-книжечек?
В Украине нет принудительной замены паспортов старого образца на ID-карты, однако если вовремя не обновить фото, документ будет недействительным через месяц после дня рождения. Более того, после предупреждения граждан ждет штраф – от 17 до 51 гривны.
К слову, для пенсионеров пластиковый паспорт выдают на более долгий срок, тогда как для младших граждан – на 10 лет.