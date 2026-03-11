Чи доведеться оновлювати документи?
Тож виникає логічне питання – чи потрібно після цього змінювати документи. Деталі пояснили на сайті "Дебет-Кредит".
Насамперед варто знати, що документи, які посвідчують особу, після перейменування вулиці змінювати не потрібно.
Це стосується навіть українців, які досі користуються паспортом старого зразка у вигляді книжечки – для них потреба оновлювати штамп про реєстрацію місця проживання також відсутня.
Відповідно до Закону України, відомості про зареєстроване місце проживання або зняття з нього під час проведення відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, не вносяться,
– повідомляє Державна міграційна служба.
У разі наявності паспорта у формі ID-картки окремо змінювати виписку про реєстрацію не потрібно, адже документом, який підтверджує місце проживання або його відсутність на момент формування, є витяг із реєстру територіальної громади.
Отримати його українці можуть:
- звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);
- згенерувавши через застосунок Дія, після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.
Нагадаємо! Витяги з реєстру територіальної громади в електронній та паперовій формі мають однакову юридичну силу.
Що варто знати власникам паспортів-книжечок?
В Україні немає примусової заміни паспортів старого зразка на ID-картки, однак якщо вчасно не оновити фото, документ буде недійсним через місяць після дня народження. Ба більше, після попередження на громадян чекає штраф – від 17 до 51 гривні.
До слова, для пенсіонерів пластиковий паспорт видають на довший термін, тоді як для молодших громадян – на 10 років.