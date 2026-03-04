Чи варто замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?
Паспорти громадянина України у вигляді книжечки має більшість українців старшого віку. Ще з 1994 року люди отримували саме такий документ. Однак нині такі паспорти не видаються, їх замінив пластиковий паспорт, де є біометричні дані. Про те, чи потрібно змінювати паспорт розповів автор YouTube-каналу "Народна Думка".
Дивіться також До 40 тисяч гривень або серйозні санкції: які є штрафи за кермування без посвідчення водія
Паспорт у вигляді книжечки не має строку давності. Раніше у 25 і 45 років людина мала замінити в документі фото, однак сам паспорт не змінювався. Тепер за нормами Європейського Союзу, будь-який документ повинен мати термін.
Важливо, що для пенсіонерів пластиковий паспорт видається на більший термін, тоді як для молодших громадян термін його дії становить 10 років. Як пояснюють у Державній міграційній службі, після 65 років людини видається паспорт вже без терміну. Тоді у графі "дійсний до" ставиться дата, що буде через 50 років з дати видачі.
Чи є штрафи, якщо не змінити паспорт громадянина України?
Автор каналу зауважив, що в Україні немає примусової заміни паспортів. Документ у формі книжечки визнається. Лише за умови, що за настанням відповідного віку в ньому не змінили фотокартку, то він буде недійсним через місяць після дня народження. Якщо не оновити фото, то спочатку буде попередження, пізніше – штраф від 17 до 51 гривні.
Якщо паспорт вже визнаний недійсним або власник змінив ім'я чи прізвище, то його змінять на ID-картку. Теж саме стосується випадків, коли документ втрачено чи пошкоджено.
Заново отримати паспорт у вигляді книжечки можливо лише за рішенням суду. Проте в Україні залишилося дуже мало бланків старого зразку, тому такий паспорт отримати важко.
Варто зазначити! Якщо паспорт отримують в 14 років, то він діє до 18-річчя. Наступний документ видається терміном на 10 років.
Скільки коштує паспорт у вигляді ID-картки?
Якщо замовляти паспорт, термін виготовлення якого складає 20 робочих днів, то його ціна становить 618 гривень. Це вартість адміністративного збору – 126 гривень і ціна бланка – 492 гривень.
Терміновий паспорт, який видається за 7 робочих днів вартує 988 гривень. Вартість адмінзбору в такому випадку зростає до 496 гривень.
А вартість закордонного паспорта з 1 січня 2026 року становить вже 1 147 і 1 787 гривень, залежно від терміновості. Подати заяву на отримання чи зміну документів можна в будь-якому ЦНАПі, підрозділі ДМС чи паспортному сервісі.