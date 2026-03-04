Чи варто замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?

Паспорти громадянина України у вигляді книжечки має більшість українців старшого віку. Ще з 1994 року люди отримували саме такий документ. Однак нині такі паспорти не видаються, їх замінив пластиковий паспорт, де є біометричні дані. Про те, чи потрібно змінювати паспорт розповів автор YouTube-каналу "Народна Думка".

Паспорт у вигляді книжечки не має строку давності. Раніше у 25 і 45 років людина мала замінити в документі фото, однак сам паспорт не змінювався. Тепер за нормами Європейського Союзу, будь-який документ повинен мати термін.

Важливо, що для пенсіонерів пластиковий паспорт видається на більший термін, тоді як для молодших громадян термін його дії становить 10 років. Як пояснюють у Державній міграційній службі, після 65 років людини видається паспорт вже без терміну. Тоді у графі "дійсний до" ставиться дата, що буде через 50 років з дати видачі.

Чи є штрафи, якщо не змінити паспорт громадянина України?

Автор каналу зауважив, що в Україні немає примусової заміни паспортів. Документ у формі книжечки визнається. Лише за умови, що за настанням відповідного віку в ньому не змінили фотокартку, то він буде недійсним через місяць після дня народження. Якщо не оновити фото, то спочатку буде попередження, пізніше – штраф від 17 до 51 гривні.

Якщо паспорт вже визнаний недійсним або власник змінив ім'я чи прізвище, то його змінять на ID-картку. Теж саме стосується випадків, коли документ втрачено чи пошкоджено.

Заново отримати паспорт у вигляді книжечки можливо лише за рішенням суду. Проте в Україні залишилося дуже мало бланків старого зразку, тому такий паспорт отримати важко.

Варто зазначити! Якщо паспорт отримують в 14 років, то він діє до 18-річчя. Наступний документ видається терміном на 10 років.

Скільки коштує паспорт у вигляді ID-картки?