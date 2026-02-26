Які штрафи передбачені за кермування без водійських прав?

У чинних ПДР чітко визначені розміри штрафів за керування без посвідчення водія відповідної категорії. Про це пише ресурс GreenWay.

Так згідно зі статтею 126 Правил дорожнього руху, людина яка керує транспортним засобом, але не має на це права або той, хто передав кермо такій людині отримують за скоєне штраф 3 400 гривень.

Суворіші покарання для тих водіїв, проти яких встановлено тимчасове обмеження в праві керування. За це громадянин може отримати позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо! При позбавленні права керування транспортним засобом правоохоронці можуть вилучити посвідчення водія й можливо буде потрібно перескласти іспит, щоб їх забрати.

Коли людина вже позбавлена права керування авто, то розмір штрафу зростає в кілька разів і сягає 20 тисяч 400 гривень.

Повторне вчинення порушення протягом року може коштувати водієві аж 40 тисяч 800 гривень із позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років. Крім того, як санкцію в деяких випадках можуть застосувати вилучення транспортного засобу.

Покарання передбачене, навіть якщо водій забув права вдома. За це можуть покарати штрафом, розміром 425 гривень.

Звичайно ж, ці норми не стосуються людей, які навчаються в автошколах та проходять практичні уроки під наглядом кваліфікованого інструктора.

Чи поширюються правила щодо кермування без посвідчення на військових?

Доки в Україні діє воєнний стан, поліція не штрафує військових та цивільних через протерміновані права. Військовим водіям додатково дозволено керувати вантажівками, якщо в них є лише категорія В.

Але тут варто звернути увагу: мобілізаційний указ не скасовує вимогу щодо наявності прав. Про це зокрема повідомляють посадовці Кабінету Міністрів України у своїй постанові. Однак в індивідуальних випадках правоохоронці можуть не штрафувати військового за кермування без прав.

Зауважимо! Якщо військовий чинить правопорушення, то його фіксують та ведуть не звичайні поліціянти, а працівники Військової служби правопорядку.

Сервісні центри МВС у 2025 році видали посвідчення водія тисячам військових, адже на фронті є попит на вакансії, де основною задачею є керування авто.

Що ще відомо про штрафи для водіїв у 2026 році?