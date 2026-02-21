Чим відрізняється обмеження в праві керування транспортними засобами та позбавлення права керування?

Ці два механізми, коли водії не можуть керувати автомобілем різняться підставами, порядком застосування та правовими наслідками. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Коли правоохоронці обмежують водія в праві керування, вони тимчасово забороняють їздити. Частою причиною цього є не порушення правил дорожнього руху, а невиконання певних юридичних зобов’язань.

Так за рішенням державного або приватного виконавця в межах виконавчого провадження можуть застосувати такий захід, наприклад через систематичну несплату аліментів. Право на керування людині відновлять після того, як заборгованість буде погашена.

Якщо проти водія застосовані обмеження, то:

посвідчення водія не вилучається;

після виконання зобов’язань обмеження скасовується;

не потрібно повторно складати іспити чи отримувати нове посвідчення;

керування авто на час заборони буде вважатися правопорушенням.

А вже за порушення правил дорожнього руху водій може отримати адміністративне стягнення й правоохоронці позбавляють його права керування. Застосувати такий захід можливо лише за рішенням суду за порушення законодавства щодо безпеки дорожнього руху.

До прикладу, якщо водій керує машиною в нетверезому стані, то проходить судове засідання. У випадку, якщо його визнають винним, ухвалюється рішення про позбавлення такого громадянина права керування на один рік. Тоді посвідчення водія вилучають, і:

документ повертають після завершення строку позбавлення права керування у встановленому порядку;

у деяких випадках може знадобитися повторне складання теоретичного або практичного іспиту.



В МВС пояснили різницю між позбавленням та обмеженням права керування авто / Інфографіка Головного сервісного центру

Обидва механізми покарання регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У КУпАП визначені статті 121 – 127, згідно з якими призначається покарання за різні порушення. Найчастіше водії порушують правила щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху та проїзд на заборонний сигнал. За це можна отримати штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до року.

А от, наприклад, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди може бути штраф, адмінарешт або ж призначають виправні роботи.

