Чем отличается ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права управления?
Эти два механизма, когда водители не могут управлять автомобилем различаются основаниями, порядком применения и правовыми последствиями. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Когда правоохранители ограничивают водителя в праве управления, они временно запрещают ездить. Частой причиной этого является не нарушение правил дорожного движения, а невыполнение определенных юридических обязательств.
Так по решению государственного или частного исполнителя в рамках исполнительного производства могут применить такую меру, например из-за систематической неуплаты алиментов. Право на управление человеку восстановят после того, как задолженность будет погашена.
Если против водителя применены ограничения, то:
- водительское удостоверение не изымается;
- после выполнения обязательств ограничение отменяется;
- не нужно повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение;
- управление авто на время запрета будет считаться правонарушением.
А уже за нарушение правил дорожного движения водитель может получить административное взыскание и правоохранители лишают его права управления. Применить такую меру возможно только по решению суда за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения.
К примеру, если водитель управляет машиной в нетрезвом состоянии, то проходит судебное заседание. В случае, если его признают виновным, принимается решение о лишении такого гражданина права управления на один год. Тогда водительское удостоверение изымают, и:
- документ возвращают после завершения срока лишения права управления в установленном порядке;
- в некоторых случаях может потребоваться повторная сдача теоретического или практического экзамена.
В МВД объяснили разницу между лишением и ограничением права управления авто / Инфографика Главного сервисного центра
Оба механизма наказания регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В КУоАП определены статьи 121 – 127, согласно которым назначается наказание за различные нарушения. Чаще всего водители нарушают правила по превышению установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал. За это можно получить штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.
А вот, например, за оставление места дорожно-транспортного происшествия может быть штраф, админарест или назначают исправительные работы.
Какие штрафы могут получить водители за нарушение ПДД?
Законом определено, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штраф достигает тысяч гривен, а прав лишают на один год. А третье нарушение в течение года будет стоить водителю 51 тысячи гривен с лишением прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
В Украине обсуждают введение системы штрафных баллов для водителей. Так за различные нарушения водителей с опытом будут наказывать 15-ю баллами, а новичков, которые за рулем ездят меньше, чем год – 10-ю.
Кроме того, Кабинет Министров предлагает увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней, а срок принудительного исполнения – от 30 дней до 3 месяцев.