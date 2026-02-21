Чем отличается ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права управления?

Эти два механизма, когда водители не могут управлять автомобилем различаются основаниями, порядком применения и правовыми последствиями. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Когда правоохранители ограничивают водителя в праве управления, они временно запрещают ездить. Частой причиной этого является не нарушение правил дорожного движения, а невыполнение определенных юридических обязательств.

Так по решению государственного или частного исполнителя в рамках исполнительного производства могут применить такую меру, например из-за систематической неуплаты алиментов. Право на управление человеку восстановят после того, как задолженность будет погашена.

Если против водителя применены ограничения, то:

водительское удостоверение не изымается;

после выполнения обязательств ограничение отменяется;

не нужно повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение;

управление авто на время запрета будет считаться правонарушением.

А уже за нарушение правил дорожного движения водитель может получить административное взыскание и правоохранители лишают его права управления. Применить такую меру возможно только по решению суда за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения.

К примеру, если водитель управляет машиной в нетрезвом состоянии, то проходит судебное заседание. В случае, если его признают виновным, принимается решение о лишении такого гражданина права управления на один год. Тогда водительское удостоверение изымают, и:

документ возвращают после завершения срока лишения права управления в установленном порядке;

в некоторых случаях может потребоваться повторная сдача теоретического или практического экзамена.



В МВД объяснили разницу между лишением и ограничением права управления авто / Инфографика Главного сервисного центра

Оба механизма наказания регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В КУоАП определены статьи 121 – 127, согласно которым назначается наказание за различные нарушения. Чаще всего водители нарушают правила по превышению установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал. За это можно получить штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

А вот, например, за оставление места дорожно-транспортного происшествия может быть штраф, админарест или назначают исправительные работы.

