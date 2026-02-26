Какие штрафы предусмотрены за вождение без водительских прав?

В действующих ПДД четко определены размеры штрафов за управление без водительского удостоверения соответствующей категории. Об этом пишет ресурс GreenWay.

Так согласно статье 126 Правил дорожного движения, человек, который управляет транспортным средством, но не имеет на это права или тот, кто передал руль такому человеку получают за содеянное штраф 3 400 гривен.

Суровые наказания для тех водителей, против которых установлено временное ограничение в праве управления. За это гражданин может получить лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.

Напомним! При лишении права управления транспортным средством правоохранители могут изъять водительское удостоверение и возможно потребуется пересдать экзамен, чтобы их забрать.

Когда человек уже лишен права управления авто, то размер штрафа возрастает в несколько раз и достигает 20 тысяч 400 гривен.

Повторное совершение нарушения в течение года может стоить водителю аж 40 тысяч 800 гривен с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет. Кроме того, как санкцию в некоторых случаях могут применить изъятие транспортного средства.

Наказание предусмотрено, даже если водитель забыл права дома. За это могут наказать штрафом, размером в размере 425 гривен.

Конечно же, эти нормы не касаются людей, которые учатся в автошколах и проходят практические уроки под наблюдением квалифицированного инструктора.

Распространяются ли правила относительно вождения без удостоверения на военных?

Пока в Украине действует военное положение, полиция не штрафует военных и гражданских из-за просроченных прав. Военным водителям дополнительно разрешено управлять грузовиками, если у них есть только категория В.

Но здесь стоит обратить внимание: мобилизационный указ не отменяет требование о наличии прав. Об этом в частности сообщают чиновники Кабинета Министров Украины в своем постановлении. Однако в индивидуальных случаях правоохранители могут не штрафовать военного за вождение без прав.

Заметим! Если военный совершает правонарушение, то его фиксируют и ведут не обычные полицейские, а работники Военной службы правопорядка.

Сервисные центры МВД в 2025 году выдали водительское удостоверение тысячам военных, ведь на фронте есть спрос на вакансии, где основной задачей является управление авто.

Что еще известно о штрафах для водителей в 2026 году?