Возможно ли получить свидетельство о смерти, если нет медицинской справки?

Из-за обстрелов, эвакуацию, временную оккупацию территорий врачебное свидетельство о смерти можно получить по специальному алгоритму. Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что для получения свидетельства человек должен получить письменный отказ органов Государственной регистрации актов гражданского состояния. Обычно там предоставляют письменный отказ в выдаче свидетельства только с заявлением и имеющимися доказательствами смерти человека. Законодательство предусматривает, что государственная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского документа или решения суда.

Процедура направлена на защиту прав родственников погибших – в частности для реализации наследственных, социальных и других прав,

– сообщили в Минюсте.

Тогда подается заявление об установлении факта смерти в любой суд. Дела, связанные с этим вопросом, рассматриваются быстро. К заявлению нужно приложить:

письменный отказ из ДРАЦС;

документы о родственной связи;

доказательства обстоятельств смерти;

паспорт заявителя.

Только когда суд официально установит факт смерти родственника, человек может повторно обратиться в орган ГРАГС. Там проведут государственную регистрацию смерти и выдадут соответствующее свидетельство.

Отметим! Обращение в суд – это единственный способ подтвердить факт смерти, если она наступила на временно оккупированной территории. Родственник, который подает заявление, получает свидетельство украинского образца.

Что стоит знать об оформлении свидетельства о смерти родственника?

Свидетельство о смерти родственники получают для организации погребения, открытия наследственного дела у нотариуса, прекращения пенсионных и других социальных выплат, которые получало умершее лицо. Кроме того, родственники могут получать социальные выплаты за родственника, переоформлять право собственности на жилье, автомобиль и другое имущество наследодателя.

Юрист Ольга Губская отмечает, что свидетельство выдается бесплатно. Там указаны анкетные данные, дата, место и причина смерти.

Подача заявления происходит в срок до 3 дней со дня смерти, в случае, если она произошла в медучреждении, где сразу выдается врачебное свидетельство. А срок до 5 дней установлен, если смерть наступила в другом месте и нужно время для оформления медицинских документов.

Какие механизмы восстановления и оформления официальных документов в Украине?