Чи можливо отримати свідоцтво про смерть, якщо немає медичної довідки?

Через обстріли, евакуацію, тимчасову окупацію територій лікарське свідоцтво про смерть можна отримати за спеціальним алгоритмом. Про це розповіли в Міністерстві юстиції України.

У відомстві зазначили, що для отримання свідоцтва людина має отримати письмову відмову органів Державної реєстрації актів цивільного стану. Зазвичай там надають письмову відмову у видачі свідоцтва лише із заявою та наявними доказами смерті людини. Законодавство передбачає, що державна реєстрація смерті здійснюється на підставі медичного документа або рішення суду.

Процедура спрямована на захист прав родичів загиблих – зокрема для реалізації спадкових, соціальних та інших прав,

– повідомили в Мін'юсті.

Тоді подається заява про встановлення факту смерті до будь-якого суду. Справи, пов'язані з цим питанням, розглядаються швидко. До заяви потрібно додати:

письмову відмову з ДРАЦС;

документи про родинний зв’язок;

докази обставин смерті;

паспорт заявника.

Лише коли суд офіційно встановить факт смерті родича, людина може повторно звернутися до органу ДРАЦС. Там проведуть державну реєстрацію смерті та видадуть відповідне свідоцтво.

Зазначимо! Звернення до суду – це єдиний спосіб підтвердити факт смерті, якщо вона настала на тимчасово окупованій території. Родич, який подає заяву, отримує свідоцтво українського зразка.

Що варто знати про оформлення свідоцтва про смерть родича?

Свідоцтво про смерть родичі отримують для організації поховання, відкриття спадкової справи у нотаріуса, припинення пенсійних та інших соціальних виплат, які отримувала померла особа. Крім того, родичі можуть отримувати соціальні виплати за родича, переоформлювати право власності на житло, автомобіль та інше майно спадкодавця.

Юристка Ольга Губська зауважує, що свідоцтво видається безоплатно. Там вказані анкетні дані, дата, місце та причина смерті.

Подання заяви відбувається в термін до 3 днів з дня смерті, у випадку, якщо вона сталася в медзакладі, де одразу видається лікарське свідоцтво. А термін до 5 днів встановлений, якщо смерть настала в іншому місці й потрібен час для оформлення медичних документів.

Які механізми відновлення та оформлення офіційних документів в Україні?