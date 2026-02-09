Кто может получить дубликат?

Потеря, кража или повреждение свидетельств, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния, не является критической проблемой, ведь в Украине действует официальный механизм их восстановления, сообщает Министерство юстиции Украины. Процедура является регламентированной, не сложной и обычно не требует значительного времени.

Согласно законодательству, заявление на повторную выдачу свидетельства могут подать лица, в отношении которых составлена актовая запись, а также их родители, усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений, где постоянно находится ребенок, и органы опеки и попечительства.

В условиях военного положения круг лиц, которые имеют право получить свидетельство о рождении, расширен. В частности, это могут сделать близкие родственники ребенка – бабушка, дед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя, мачеха или отчим, а также их представители по нотариально заверенной доверенности. Такое право имеет и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Свидетельство о смерти повторно выдается второму из супругов, близким родственникам умершего или представителям органов опеки и попечительства.

Можно ли действовать через представителя, какие документы нужны?

Документы могут быть получены представителем лица, которое имеет право на дубликат, при условии представления нотариально удостоверенной доверенности или документов, подтверждающих полномочия адвоката. В таком случае дополнительно подается копия договора о предоставлении правовой помощи.

При подаче заявления необходимо предъявить оригинал паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность. Для граждан Украины, постоянно проживающих за рубежом, подается загранпаспорт.

Сколько стоит повторная выдача

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельств составляет 0,03 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равняется 0,51 гривне. Отдельно могут предоставляться дополнительные платные услуги, средства за которые поступают в государственный бюджет.

Куда обращаться за дубликатом и как получить готовый документ?

Подать заявление можно несколькими способами:

в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории, независимо от места жительства или регистрации акта;

в Центр предоставления административных услуг;

через портал "Дія", воспользовавшись цифровым офисом ГРАГС;

в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за рубежом.

После оформления заявления свидетельство можно забрать лично в отделе ГРАГС, получить почтовым отправлением через Укрпочту или заказать курьерскую доставку на дом. Таким образом, даже в случае потери важных документов граждане имеют несколько удобных и законных путей для их быстрого восстановления.

