Кому могут предоставить отпуск по уходу за ребенком?

Отпуск по уходу за ребенком является одной из базовых социальных гарантий и предоставляется после завершения отпуска по беременности и родам сообщает Министерство юстиции Украины. По желанию его может оформить один из родителей или другое лицо, которое фактически ухаживает за ребенком.

Право на такой отпуск имеют мать или отец ребенка, а также бабушка, дедушка, другие родственники, усыновители, опекуны, приемные родители или родители-воспитатели. В то же время воспользоваться отпуском может только одно из этих лиц в конкретный период.

Отпуск длится до дня, когда ребенку исполняется три года, а возвращение к работе происходит на следующий день. Если ребенок нуждается в домашнем уходе по медицинскому заключению, отпуск могут продлить до достижения им шестилетнего возраста на основании заявления работника и справки установленной формы.

Как отцу оформить отпуск?

Для оформления отпуска отцу необходимо подать работодателю заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку с места работы матери о выходе на работу до завершения декретного отпуска и справку органа социальной защиты о прекращении выплаты помощи матери. После этого работодатель издает соответствующий приказ.

Во время такого отпуска разрешается работать неполный рабочий день или дистанционно. Работник также имеет право досрочно выйти на работу, предупредив работодателя минимум за десять календарных дней. Период отпуска засчитывается в общий, непрерывный стаж и стаж по специальности, но не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Выплаты во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет не предусмотрены. Родители получают только одноразовую государственную помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен: 10 320 гривен выплачиваются сразу, остальная сумма - равными частями в течение 36 месяцев. Если отпуск оформлен на отца, помощь выплачивается именно ему.

В Министерстве юстиции также напомнили, что женщины, которые находятся в таком отпуске, имеют право на отсрочку от мобилизации. В то же время для мужчин оформление декретного отпуска само по себе не является основанием для отсрочки, если отсутствуют другие предусмотренные законом основания.

