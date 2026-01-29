Когда дети обязаны ухаживать за родителями?

Забота о родителях в Украине имеет четкую правовую основу, сообщает Министерство юстиции Украины. Статья 51 Конституции Украины устанавливает обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях, а Семейный кодекс Украины детализирует содержание этой ответственности.

Согласно Семейному кодексу Украины совершеннолетние дочь и сын должны проявлять заботу о родителях и оказывать им помощь. В случае невыполнения этой обязанности суд может взыскать с детей средства на покрытие расходов, связанных с уходом за немощными или нетрудоспособными родителями.

Обязанность содержать родителей возникает при условии, что они являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность первой, второй или третьей группы. В то же время сам факт нетрудоспособности не является безусловным основанием для взыскания алиментов - суд оценивает реальную потребность в помощи с учетом доходов, пенсий, льгот и имущественного положения родителей.

Какие есть исключения при уходе за родителями?

Закон предусматривает исключения, когда обязанность содержать родителей не возникает. В частности, если мать или отец были лишены родительских прав и эти права не возобновлялись, совершеннолетние дети освобождаются от такой обязанности.

Кроме регулярных алиментов, дети могут быть обязаны участвовать в дополнительных расходах, связанных с тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью родителей. В исключительных случаях суд может принять решение о взыскании средств единовременно или на определенный срок для лечения и ухода.

Вместе с тем суд может освободить дочь или сына от обязанности содержать родителей, если будет доказано, что те уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей или не платили алименты на содержание ребенка, что привело к значительной задолженности. Обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на сторону, которая их заявляет.

Размер алиментов на родителей определяется судом с учетом материального и семейного положения сторон и может устанавливаться в твердой денежной сумме или в доле от дохода. Также учитывается возможность получения помощи от других детей или родственников.

