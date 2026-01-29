Коли діти зобов'язані доглядати за батьками?

Турбота про батьків в Україні має чітке правове підґрунтя, повідомляє Міністерство юстиції України. Стаття 51 Конституції України встановлює обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків, а Сімейний кодекс України деталізує зміст цієї відповідальності.

Згідно зі Сімейним кодексом України повнолітні дочка і син повинні проявляти турботу про батьків та надавати їм допомогу. У разі невиконання цього обов'язку суд може стягнути з дітей кошти на покриття витрат, пов'язаних із доглядом за немічними чи непрацездатними батьками.

Обов'язок утримувати батьків виникає за умови, що вони є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. Непрацездатними вважаються особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність першої, другої чи третьої групи. Водночас сам факт непрацездатності не є безумовною підставою для стягнення аліментів — суд оцінює реальну потребу у допомозі з урахуванням доходів, пенсій, пільг та майнового стану батьків.

Які є винятки при догляді за батьками?

Закон передбачає винятки, коли обов'язок утримувати батьків не виникає. Зокрема, якщо мати чи батько були позбавлені батьківських прав і ці права не поновлювалися, повнолітні діти звільняються від такого обов'язку.

Крім регулярних аліментів, діти можуть бути зобов'язані брати участь у додаткових витратах, пов'язаних із тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю батьків. У виняткових випадках суд може ухвалити рішення про стягнення коштів одноразово або на визначений строк для лікування та догляду.

Разом із тим суд може звільнити дочку чи сина від обов'язку утримувати батьків, якщо буде доведено, що ті ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків або не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до значної заборгованості. Обов'язок доведення таких обставин покладається на сторону, яка їх заявляє.

Розмір аліментів на батьків визначається судом з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін і може встановлюватися у твердій грошовій сумі або у частці від доходу. Також враховується можливість отримання допомоги від інших дітей чи родичів.

