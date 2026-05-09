У якому випадку не видають свідоцтво про розлучення?

Свідоцтво про розірвання шлюбу цілком може бути відсутнє. Його не видадуть, якщо розлучення відбулося через суд. Про це розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик на своїй сторінці в інстаграмі.

Якщо подружжя розлучилося в судовому порядку, то люди не отримують свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо є рішення суду, то воно фактично замінює адміністративний акт.

Свідоцтво про розірвання шлюбу ви можете отримати виключно в тому випадку, якби ви зверталися з заявами про розірвання шлюбу разом зі своїм чоловіком чи дружиною і добровільно розлучилися,

– зазначив експерт.

Проте Ліфлянчик каже, що судове рішення можна окремо зареєструвати у ДРАЦСі й таким чином отримати паперовий витяг після внесення даних до державного реєстру. А звичне свідоцтво про розлучення вже кілька років не видається після рішення суду.

Важливо зазначити, що така процедура не обов'язкова. Пари не повинні додатково реєструвати розлучення, бо рішення вже є основним і достатнім документом про факт припинення шлюбу. Згідно зі статтями 114 і 115 Сімейного кодексу України, пара офіційно вважається розлученою після того, як рішення набрало законної сили.

Нагадаємо! Для реєстрації наступного шлюбу, зміни документів або підтвердженні сімейного стану теж можуть вимагати рішення суду про розлучення, а не конкретно свідоцтво.

Як розлучитися без присутності одного з партнерів?

Українці можуть розірвати шлюб без фізичного перебування одного з партнерів. При чому це можна зробити через суд, або в адміністративному порядку. Для цього потрібні паспорт, заява, свідоцтво про шлюб, документ про сплату мита й можуть знадобитися додаткові документи для судового розгляду.

Для жінок, які були на прізвищі чоловіка, встановлений ліміт у 30 днів для зміни прізвища після шлюбу. Після розлучення оновлюється паспорт, номер платника податків і, відповідно, інші документи.