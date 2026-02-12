За який час треба змінити паспорт?

Зміна прізвища після реєстрації шлюбу в Україні є особистим рішенням кожного з подружжя. Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України можна залишити дошлюбне прізвище, взяти прізвище чоловіка або дружини чи обрати подвійне.

Водночас зміна прізвища є юридичним фактом, який тягне за собою обов’язок оновити персональні дані в документах. Зробити це варто якнайшвидше, щоб уникнути проблем із ідентифікацією особи.

Насамперед потрібно замінити паспорт громадянина України. Звернутися до центру надання адміністративних послуг або підрозділу Державної міграційної служби слід протягом 30 днів із дати отримання свідоцтва про шлюб. Для цього подають заяву, попередній паспорт і свідоцтво про шлюб. Строк виготовлення документа — до 20 робочих днів, за додаткову плату можливе термінове оформлення.

Які ще документи треба оновити?

Також необхідно оновити реєстраційний номер облікової картки платника податків, повідомляють у Міністерстві юстиції. Для цього до податкового органу подають паспорт із новим прізвищем і свідоцтво про шлюб. Новий документ зазвичай видають упродовж кількох днів.

Паспорт для виїзду за кордон не обов’язково змінювати негайно, однак його оновлення допоможе уникнути непорозумінь під час перетину кордону. Водійське посвідчення змінюється в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Для цього потрібно надати новий паспорт, свідоцтво про шлюб, чинне посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб. Крім того, варто переоформити страховий поліс.

Оновлення персональних даних також потрібне в банківських установах — для коректної ідентифікації клієнта. У медичних закладах слід внести зміни до карток пацієнта. Підприємцям необхідно актуалізувати відомості в державних реєстрах, зокрема у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

За оновлення більшості документів передбачено адміністративний збір відповідно до законодавства. Водночас зміни персональних даних у банках і медичних установах здійснюються безоплатно.

Які документи можна не оновлювати?

Не потребують обов’язкової заміни дипломи, атестати та інші освітні документи, свідоцтво про народження, трудова книжка (у ній робиться відповідний запис), правовстановлюючі документи на майно та чинні договори. У разі потреби достатньо надати свідоцтво про шлюб, яке підтверджує зміну прізвища.

Своєчасне оновлення документів після зміни прізвища дозволяє уникнути юридичних ускладнень і забезпечує коректність даних у державних реєстрах.

