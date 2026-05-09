В каком случае не выдают свидетельство о разводе?

Свидетельство о расторжении брака вполне может отсутствовать. Его не выдадут, если развод состоялся через суд. Об этом рассказал адвокат Станислав Лифлянчик на своей странице в инстаграме.

Если супруги развелись в судебном порядке, то люди не получают свидетельство о расторжении брака. Если есть решение суда, то оно фактически заменяет административный акт.

Свидетельство о расторжении брака вы можете получить исключительно в том случае, если бы вы обращались с заявлениями о расторжении брака вместе со своим мужем или женой и добровольно развелись,

– отметил эксперт.

Однако Лифлянчик говорит, что судебное решение можно отдельно зарегистрировать в ГРАГСе и таким образом получить бумажную выписку после внесения данных в государственный реестр. А привычное свидетельство о разводе уже несколько лет не выдается после решения суда.

Важно отметить, что такая процедура не обязательна. Пары не должны дополнительно регистрировать развод, потому что решение уже является основным и достаточным документом о факте прекращения брака. Согласно статьям 114 и 115 Семейного кодекса Украины, пара официально считается разведенной после того, как решение вступило в законную силу.

Напомним! Для регистрации следующего брака, изменения документов или подтверждении семейного положения тоже могут потребовать решение суда о разводе, а не конкретно свидетельство.

Как развестись без присутствия одного из партнеров?

Украинцы могут расторгнуть брак без физического пребывания одного из партнеров. При чем это можно сделать через суд, или в административном порядке. Для этого нужны паспорт, заявление, свидетельство о браке, документ об уплате пошлины и могут понадобиться дополнительные документы для судебного разбирательства.

Для женщин, которые были на фамилии мужа, установлен лимит в 30 дней для смены фамилии после брака. После развода обновляется паспорт, номер налогоплательщика и, соответственно, другие документы.