Кто из совладельцев квартиры должен оплачивать коммунальные услуги?

О том, должен ли совладелец платить коммуналку, говорится на ресурсе "На пенсии".

Подобную ситуацию следует рассматривать на конкретном примере. Так, 86-летний мужчина, жена которого умерла в 2021 году сейчас имеет 2/3 квартиры, как наследство. Другую часть, 1/3 дома, делят между собой две дочери женщины от первого брака.

Дочери требуют от мужа 12 тысяч долларов – это деньги, в которые оценивается их доля квартиры. Однако мужчина не имеет такого ресурса. Предлагает альтернативу – квартиру покойной жены оставить дочерям, если они приобретут ему другую. К тому же, как отмечает муж, несмотря на совместную собственность на квартиру (хотя и в разных долях) – он платит коммуналку самостоятельно в полном объеме.

Основной вопрос мужа: имеют ли дочери право на свою долю, если не оплачивают коммунальные услуги.

Так, Виктория Гусакова, юрист объясняет, что дочери имеют право на квартиру, независимо от того, платят ли коммунальные услуги. Если имущество оформлено надлежащим образом и девушки имеют право собственности на свою часть, то это право является бессрочным.

Юрист говорит, что квартира, вероятно, была общей собственностью супругов. То есть мужу и жене принадлежало по 1/2 квартиры. Но после смерти женщины, к той доле, что имел человек, добавилась частичка, которую делили с дочерьми.

Заметьте! 1/2, которая принадлежала жене делилась между мужем и дочерьми. Так, доля мужа сейчас составляет 2/3 квартиры, а доля девушек – 1/3.

По оплате коммунальных – можно подать заявление поставщикам услуг с просьбой разделить лицевые счета в соответствии с долями собственности. Тогда мужчина будет платить 2/3 от имеющихся платежек, а дочери – 1/3 от суммы начислений.

Можно ли не платить часть унаследованного имущества?

Юрист объясняет, что все совладельцы имеют право на определенный объект и заставить кого-то заплатить деньги за долю совладельца – нельзя. Так же нельзя выселить одного из владельцев.

В частности в конкретном примере человек имеет большую часть квартиры и это его единственное жилье, поэтому о вариантах выселения – речь не идет. В то же время в суде отдают предпочтение владельцу большей доли, поэтому законодательство на стороне мужчины.

Юрист отмечает, что моральное давление или попытки выселения – прямые основания для сообщений полиции. Если же не решается вопрос долгов за коммуналку – можно дополнительно обращаться в суд с просьбой о возмещении расходов.

Как разделить лицевые счета коммунальных услуг?

На сайте Бесплатной юридической помощи отмечают, что "разделение" коммунальных услуг – не единичный случай. На самом деле большинство квартир в общей собственности, например, супругов. Однако пока все хорошо – вопрос с оплатой коммунальных не требует особого внимания. Если же есть определенные конфликты – оплата коммунальных рассматривается, как финансовое вложение, которое нужно делить.

Варианты, как это можно сделать:

обратиться к поставщикам коммунальных услуг – разделить лицевые счета;

если поставщики откажут – обращаться в суд;

попробовать договориться с совладельцем;

обратиться в суд и требовать возмещения расходов, которые понес один человек за общую собственность.

