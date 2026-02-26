Що варто знати про договір дарування житла?

Громадяни повинні діяти прозоро, подавати відповідні декларації, сплачувати податки у встановлених випадках і оформляти документи виключно у нотаріуса. Тоді угода дарування не призведе до проблем. Про це повідомляє фахівчиня Адвокатського об’єднання "Юридична компанія "WINNER" Світлана Круторогова.

Стаття 719 Цивільного кодексу України говриить, що договір дарування квартири має бути прописаний. У документі варто написати чітке визначення предмета договору. Туди входить:

повна характеристика житла;

примітка, що передача здійснюється безоплатно;

підтвердження документів про право володіння житлом з боку дарувальника;

відсутність заборон та обтяжень, таких як застави, арешти, іпотеки, заборони відчуження без згоди третіх осіб тощо.

Квартира чи будтнок мають бути задекларовані після отримання права власності, щоб новий власник не мав проблем з закном. Так якщо дарування відбувається між батьками, діти чи в подружжя, то ставки податку не має. Оплачуються лише нотаріальні послуги.

Для інших категорій осіб податок складає 5%, а також сплачується 5% військового збору. Якщо дарувальник чи обдарований є нерезидентом України, ставка зростає до 18% і плюс військовий збір. Правильне декларування житла допоможе уникнути штрафів.

Водночас юристка розповіла, що штрафи за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи становлять від 170 грривень, а пеня за прострочення сплати податку – це 0,05% від несплаченої суми за кожен день. За податкове ухилення людина буде змушена заплатити до 25 – 50 процентів від суми несплаченого зобов’язання.

Громадянам радять завжди перевіряйте, чи майно зареєстроване на дарувальника, і чи немає щодо нього судових спорів навколо неї. Якщо майно перебуває у спільній власності, то варто обов’язково оформлювати згоду другого з подружжя.

Як оподатковується продаж подарованого майна?

Якщо люди володіють подарованою нерухомістю менше трьох років, то податок за її продаж стоновить 5% чи 18%, якщо це був не перший продаж. Для нерезидентів України податок завжди скаладає 18%.

Водночас, як ідеться в статті 172 Податкового кодексу України, для житла, отриманого у спадок, оподаткування доходу з продажу немає лише за умови першого продажу. А третій та наступні об'єкти продаються з обов'язковим податком на дохід у 5%.

Продаж незавершеного будівництва чи майбутнього об'єкта нерухомості також оподатковується в розмірі 18%.

Зазначимо! Розмір доходу можна зменшити у зв'язку з документально підтвердженими витратами, пов'язаними з придбанням чи будівництвом нерухомості.

Важливо про дарування нерухомості

Законодовством визначено, що якщо квартира не є спільною власністю подружжя, то один з пари може продати її без згоди іншого. Якщо ж майно перебуває у спільній власності, згода другого партнера є обов’язковою, інакше операція може бути визнана недійсною в суді.