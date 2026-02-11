Чим відрізняється дарча від заповіту?

Дарча і заповіт відрізняються насамперед моментом переходу права власності, зазначають в АН "Маяк".

За договором дарування новий власник отримує квартиру одразу після нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Заповіт набирає чинності лише після смерті власника. До цього часу людина може вільно змінювати його, скасовувати або розпоряджатися майном іншим способом.

Дарування також є безоплатною передачею майна. Але у договорі не можна прописати, що обдарований має заплатити гроші або виконати певні умови в обмін на квартиру.

Які податки при даруванні?

Сума податків залежить від того, кому саме дарують житло, зазначають у Міністерстві юстиції.

Податки не сплачують якщо квартиру дарують родичам першого ступеня споріднення, тобто батькам, дітям або чоловіку чи дружині.

якщо квартиру дарують родичам першого ступеня споріднення, тобто батькам, дітям або чоловіку чи дружині. 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – якщо обдарований є іншим родичем або сторонньою особою.

– якщо обдарований є іншим родичем або сторонньою особою. 18% ПДФО та 5% військового збору – якщо обдарований не є громадянином України.

Крім податків, сторони сплачують супутні витрати. До них належать нотаріальні послуги, обов'язкова оцінка нерухомості у визначених випадках та державна реєстрація права власності. Тому при даруванні квартири доведеться сплатити від 8 тисяч до 12 тисяч гривень.

Які ризики при купівлі житла за договором дарування?

Іноді сторони свідомо оформлюють дарчу замість договору купівлі-продажу, щоб зменшити податкове навантаження. Фактично передаються гроші, але в документах це не фіксується. У такому випадку покупець юридично не захищений як платник.

Важливо! Якщо суд встановить, що дарування було удаваним і приховувало продаж, договір можуть визнати недійсним. Тоді повернення сплачених коштів стає окремою проблемою, яку доведеться вирішувати в судовому порядку.

Також варто враховувати, що розірвати договір дарування складно. Закон передбачає обмежені підстави для його скасування, і в більшості випадків це можливо лише через суд за наявності серйозних доказів.

Чи передаються борги разом з квартирою?