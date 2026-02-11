Чем отличается дарственная от завещания?

Дарственная и завещание отличаются прежде всего моментом перехода права собственности, отмечают в АН "Маяк".

По договору дарения новый владелец получает квартиру сразу после нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Завещание вступает в силу только после смерти владельца. К этому времени человек может свободно менять его, отменять или распоряжаться имуществом другим способом.

Дарение также является безвозмездной передачей имущества. Но в договоре нельзя прописать, что одаренный должен заплатить деньги или выполнить определенные условия в обмен на квартиру.

Какие налоги при дарении?

Сумма налогов зависит от того, кому именно дарят жилье, отмечают в Министерстве юстиции.

  • Налоги не платят если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене.
  • 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – если одаренный является другим родственником или посторонним лицом.
  • 18% НДФЛ и 5% военного сбора – если одаренный не является гражданином Украины.

Кроме налогов, стороны платят сопутствующие расходы. К ним относятся нотариальные услуги, обязательная оценка недвижимости в определенных случаях и государственная регистрация права собственности. Поэтому при дарении квартиры придется оплатить от 8 тысяч до 12 тысяч гривен.

Какие риски при покупке жилья по договору дарения?

Иногда стороны сознательно оформляют дарственную вместо договора купли-продажи, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Фактически передаются деньги, но в документах это не фиксируется. В таком случае покупатель юридически не защищен как плательщик.

Важно! Если суд установит, что дарение было мнимым и скрывало продажу, договор могут признать недействительным. Тогда возврат уплаченных средств становится отдельной проблемой, которую придется решать в судебном порядке.

Также стоит учитывать, что расторгнуть договор дарения сложно. Закон предусматривает ограниченные основания для его отмены, и в большинстве случаев это возможно только через суд при наличии серьезных доказательств.

Передаются ли долги вместе с квартирой?

  • Долги предыдущего владельца не переходят автоматически к новому владельцу при дарении жилья, но могут усложнить оформление права собственности.

  • Новый владелец формально не обязан погашать долги за коммунальные услуги, однако коммунальные предприятия могут требовать оплату, если долг не определен в договоре дарения.