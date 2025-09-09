Більше про це розповіли юристи громадської спілки Visit Ukraine, передає 24 Канал.
Які основні вимоги до договору?
Юристи наголошують: договір дарування квартири укладається виключно у письмовій формі. Його обов'язково посвідчує нотаріус та реєструє у Державному реєстрі речових прав. Без цих кроків документ не матиме юридичної сили.
Оформлення можна проводити як у державного, так і в приватного нотаріуса – за місцем розташування квартири або проживання дарувальника чи обдарованого.
Як правильно оформити дарування квартири, щоб уникнути штрафів / Фото Unsplash
Які документи потрібні?
Для посвідчення угоди готують пакет документів:
- паспорти та ідентифікаційні коди сторін,
- правовстановлюючі документи на житло,
- техпаспорт,
- експертну оцінку,
- а також згоду подружжя у випадку спільної власності.
Якщо право на квартиру зареєстроване до 2013 року, потрібна довідка з БТІ.
Цікаво! Якщо обдарований перебуває у шлюбі, згода його партнера не потрібна. Натомість дарувальнику обов'язково знадобиться письмова згода чоловіка чи дружини..
А як щодо податків?
Дарування між найближчими родичами – батьками, дітьми, подружжям, рідними братами та сестрами – не оподатковується. В інших випадках обдарований має сплатити податок на доходи.
Юристи радять завчасно консультуватися, оскільки податкові ризики залежать від ступеня спорідненості та податкового резидентства сторін.
Що відомо про дарування нерухомості в Україні?
- Дарування нерухомості залишається одним із найзручніших способів переоформлення права власності в Україні.
- Проте експерти нагадують: попри відсутність плати за сам договір, операція може передбачати витрати на податки та нотаріальні послуги. А у разі спорів або зміни обставин можливе й скасування договору.