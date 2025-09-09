Больше об этом рассказали юристы общественного союза Visit Ukraine, передает 24 Канал.

Какие основные требования к договору?

Юристы отмечают: договор дарения квартиры заключается исключительно в письменной форме. Его обязательно удостоверяет нотариус и регистрирует в Государственном реестре прав. Без этих шагов документ не будет иметь юридической силы.

Оформление можно проводить как у государственного, так и у частного нотариуса – по месту расположения квартиры или проживания дарителя или одаряемого.



Как правильно оформить дарение квартиры, чтобы избежать штрафов / Фото Unsplash

Какие документы нужны?

Для удостоверения сделки готовят пакет документов:

паспорта и идентификационные коды сторон,

правоустанавливающие документы на жилье,

техпаспорт,

экспертную оценку,

а также согласие супругов в случае совместной собственности.

Если право на квартиру зарегистрировано до 2013 года, нужна справка из БТИ.

Интересно! Если одаренный находится в браке, согласие его партнера не требуется. Зато дарителю обязательно понадобится письменное согласие мужа или жены...

А как насчет налогов?

Дарение между ближайшими родственниками – родителями, детьми, супругами, родными братьями и сестрами – не облагается налогом. В других случаях одаренный должен уплатить налог на доходы.

Юристы советуют заблаговременно консультироваться, поскольку налоговые риски зависят от степени родства и налогового резидентства сторон.

