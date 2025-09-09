Больше об этом рассказали юристы общественного союза Visit Ukraine, передает 24 Канал.
Какие основные требования к договору?
Юристы отмечают: договор дарения квартиры заключается исключительно в письменной форме. Его обязательно удостоверяет нотариус и регистрирует в Государственном реестре прав. Без этих шагов документ не будет иметь юридической силы.
Оформление можно проводить как у государственного, так и у частного нотариуса – по месту расположения квартиры или проживания дарителя или одаряемого.
Как правильно оформить дарение квартиры, чтобы избежать штрафов / Фото Unsplash
Какие документы нужны?
Для удостоверения сделки готовят пакет документов:
- паспорта и идентификационные коды сторон,
- правоустанавливающие документы на жилье,
- техпаспорт,
- экспертную оценку,
- а также согласие супругов в случае совместной собственности.
Если право на квартиру зарегистрировано до 2013 года, нужна справка из БТИ.
Интересно! Если одаренный находится в браке, согласие его партнера не требуется. Зато дарителю обязательно понадобится письменное согласие мужа или жены...
А как насчет налогов?
Дарение между ближайшими родственниками – родителями, детьми, супругами, родными братьями и сестрами – не облагается налогом. В других случаях одаренный должен уплатить налог на доходы.
Юристы советуют заблаговременно консультироваться, поскольку налоговые риски зависят от степени родства и налогового резидентства сторон.
Что известно о дарении недвижимости в Украине?
- Дарение недвижимости остается одним из самых удобных способов переоформления права собственности в Украине.
- Однако эксперты напоминают: несмотря на отсутствие платы за сам договор, операция может предусматривать расходы на налоги и нотариальные услуги. А в случае споров или изменения обстоятельств возможна и отмена договора.