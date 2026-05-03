Які штрафи очікують батьків?

Закон вимагає від батьків піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, моральний і духовний розвиток, а також захищати права й інтереси неповнолітнього. Ці вимоги прописані у Сімейному кодексі України.

За нехтування цими обов’язками можуть оштрафувати. Згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей передбачена адміністративна відповідальність.

До таких порушень належить:

неналежне виконання обов’язків з виховання, навчання та догляду за дітьми;

доведення дітей до бездоглядності або бродяжництва;

ухилення від контролю за поведінкою неповнолітніх.

Батькам може загрожувати штраф від 850 до 1 700 гривень. За повторне порушення протягом року сума штрафу зростає – від 1 700 до 5 100 гривень.

Яка кримінальна відповідальність для батьків?

У більш серйозних випадках настає кримінальна відповідальність. Наприклад, за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, якщо це призвело до тяжких наслідків для її здоров’я чи життя, стаття 166 Кримінального кодексу передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Окремо карається використання дитини для жебрацтва. За статтею 150-1 ККУ за систематичне залучення малолітньої дитини до випрошування грошей передбачене покарання аж до позбавлення волі на три роки.

Якщо ж дитину примушували до цього із погрозами, насильством або в межах організованої схеми, термін покарання може зрости до 10 років.

Важливо! Суворі санкції діють, якщо дитину втягували у злочинну діяльність, пияцтво, азартні ігри чи інші протиправні дії. За статтею 304 Кримінального кодексу, це карається позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.

Яке покарання за несплату аліментів?

За українським законодавством, злісне ухилення від сплати аліментів або утримання неповнолітніх чи непрацездатних дітей може обернутися реальним покаранням. Зокрема, стаття 164 ККУ передбачає:

громадські роботи тривалістю від 80 до 120 годин;

пробаційний нагляд до двох років;

або обмеження волі на той самий строк.

Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) слід розуміти виникнення заборгованості, що сукупно складає суму виплат за три місяці відповідних платежів,

– йдеться у Кодексі.

Зауважте! Якщо ж порушника вже раніше притягували до відповідальності за таке правопорушення, санкції стають жорсткішими. У такому випадку громадські роботи можуть становити від 120 до 240 годин, пробаційний нагляд – до трьох років, а обмеження волі – також до трьох років.

Як ще можуть покарати батьків?

Окрім штрафів і кримінальної відповідальності, закон передбачає і позбавлення батьківських прав. Суд може вдатися до нього лише у виняткових випадках, коли поведінка батьків реально шкодить дитині або створює для неї небезпеку.

Підставами для такого рішення можуть бути систематичне ухилення від виховання та забезпечення дитини, жорстоке поводження, залежність від алкоголю чи наркотиків, використання дитини в корисливих цілях або втягнення її в незаконну діяльність.

Також враховується ситуація, коли батьки залишили немовля і тривалий час не проявляли жодної участі в його житті, або вже мають судимість за умисні злочини щодо дитини. Водночас цей перелік чітко визначений законом і не може розширюватися на розсуд окремих осіб чи органів.

Остаточне рішення ухвалює лише суд, обов’язково залучаючи органи опіки та піклування, які оцінюють умови життя дитини та поведінку батьків.