Чи може спадкоємець відмовитися від майна на користь іншого?

Цивільний Кодекс України передбачає безумовну відмову від спадщини. Проте людина має не просто скасувати своє право на спадщину, але й передати його іншій особі. Такі норми встановлені у статті 1270 ЦК.

Отримати спадщину за таких умов може обмежене коло осіб:

інший спадкоємець за заповітом;

підпризначений спадкоємець;

за бажанням того, хто відмовляється від спадщини, її можна передати на користь будь-кого зі спадкоємців за законом незалежно від черги.

Звичайно, що передати спадщину не можна людям, які позбавлені права спадкування й відказоодержувачу – людині, на яку було складено заповідальний відказ.

Відказоодержувач отримує певне майно або право за заповітом, але спадкоємцем не вважається. Він отримує лише конкретну "вигоду", яку йому залишив спадкодавець. При цьому відказоодержувач не відповідає за борги спадкодавця.

Як спадкоємець може подати заяву про відмову від спадщини?

У Міністерстві юстиції розповідають, що спадкоємець звертається з письмовою заявою про відмову від спадщини. Вона може бути написаною від руки чи електронною, підписаною кваліфікованим електронним підписом. Водночас через довіреність подати таке звернення не можна.

Зазначимо, що якщо цивільна дієздатність спадкоємця обмежена, то звернутися до нотаріуса може піклувальника чи орган опіки та піклування. А спадкоємець віком від 14 до 18 років може відмовитися від майна за згодою батьків або ж органу опіки.

Важливою законодавчою нормою є те, що суд може визнати відмову від спадщини недійсною, якщо її написали під впливом насилля, погроз, обману, помилки або непередбачуваних обставин.

