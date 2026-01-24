Хто може отримати компенсацію за майно?

Право на грошову компенсацію за неотримане речове майно передбачене для військовослужбовців у разі, якщо під час служби вони не були повністю забезпечені необхідними речами, повідомляє Міністерство юстиції України. Важливо знати, хто може претендувати на таку виплату, за яких умов вона нараховується та який порядок її отримання.

Отримати компенсацію можуть військовослужбовці офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і Управління державної охорони. Водночас це право не поширюється на курсантів вищих військових навчальних закладів та військовослужбовців базової військової служби.

Зверніть увагу! Компенсація виплачується з моменту виникнення права на отримання речового майна у разі звільнення зі служби, загибелі або смерті військовослужбовця, а також при переведенні до інших військових формувань чи державних органів для подальшого проходження служби з виключенням зі списків особового складу частини. За бажанням особи, яка звільняється, можливе отримання як самого майна, так і грошової компенсації, розрахованої за закупівельною вартістю.

Підставою для виплати є заява або рапорт військовослужбовця та відповідний наказ командира військової частини. Розмір компенсації визначається на підставі довідки про вартість речового майна, яку оформлює речова служба з урахуванням закупівельних цін станом на перше січня поточного року.

Важливо! У разі загибелі або смерті військовослужбовця право на отримання компенсації мають його спадкоємці або члени сім'ї. Виплата здійснюється рівними частками за умови звернення протягом трьох років з дня загибелі, смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання особи померлою.

