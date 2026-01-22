Які особливості військового обліку жінок?

Жінки, які придатні до військової служби за віком і станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну освіту у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних, повідомляє "Судово-юридична газета". Про це наголосили у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У відомстві підкреслили, що постановка на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Мета цього процесу – узагальнення інформації про наявний кадровий резерв медичних спеціалістів у державі.

Зверніть увагу! Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час виключно на добровільних засадах – за власною письмовою заявою.

Заклади освіти, які готують фахівців за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані за два місяці до завершення навчання подати списки таких жінок до районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Після здобуття освіти ці відомості уточнюються та передаються до центрів за місцем проживання випускниць.

Отримані дані є підставою для внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів із визначенням номера військово-облікової спеціальності. Протягом 60 днів після завершення навчання жінки мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для визначення ступеня придатності до військової служби.

Важливо! У центрі також зазначили, що жінки інших споріднених спеціальностей, перелік яких затверджений Міністерством оборони України, можуть ставати на військовий облік за власним бажанням на загальних підставах.

