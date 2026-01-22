Какие особенности воинского учета женщин?
Женщины, которые пригодны к военной службе по возрасту и состоянию здоровья и получили медицинское или фармацевтическое образование в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных, сообщает "Судебно-юридическая газета". Об этом заявили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
У ведомстве подчеркнули, что постановка на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Цель этого процесса – обобщение информации об имеющемся кадровом резерве медицинских специалистов в государстве.
Обратите внимание! Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольных началах – по собственному письменному заявлению.
Учебные заведения, которые готовят специалистов по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны за два месяца до завершения обучения подать списки таких женщин в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После получения образования эти сведения уточняются и передаются в центры по месту жительства выпускниц.
Полученные данные являются основанием для внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с определением номера военно-учетной специальности. В течение 60 дней после завершения обучения женщины должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для определения степени пригодности к военной службе.
Важно! В центре также отметили, что женщины других родственных специальностей, перечень которых утвержден Министерством обороны Украины, могут становиться на воинский учет по собственному желанию на общих основаниях.
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543.
Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.