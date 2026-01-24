Кто может получить компенсацию за имущество?

Право на денежную компенсацию за неполученное вещевое имущество предусмотрено для военнослужащих в случае, если во время службы они не были полностью обеспечены необходимыми вещами, сообщает Министерство юстиции Украины. Важно знать, кто может претендовать на такую выплату, при каких условиях она начисляется и каков порядок ее получения.

Получить компенсацию могут военнослужащие офицерского, сержантского, старшинского и рядового состава Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Управления государственной охраны. В то же время это право не распространяется на курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих базовой военной службы.

Обратите внимание! Компенсация выплачивается с момента возникновения права на получение вещевого имущества в случае увольнения со службы, гибели или смерти военнослужащего, а также при переводе в другие военные формирования или государственные органы для дальнейшего прохождения службы с исключением из списков личного состава части. По желанию лица, которая увольняется, возможно получение как самого имущества, так и денежной компенсации, рассчитанной по закупочной стоимости.

Основанием для выплаты является заявление или рапорт военнослужащего и соответствующий приказ командира воинской части. Размер компенсации определяется на основании справки о стоимости вещевого имущества, которую оформляет вещевая служба с учетом закупочных цен по состоянию на первое января текущего года.

Важно! В случае гибели или смерти военнослужащего право на получение компенсации имеют его наследники или члены семьи. Выплата осуществляется равными долями при условии обращения в течение трех лет со дня гибели, смерти или с момента вступления в законную силу решения суда о признании лица умершим.

