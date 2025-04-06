Які авто продавались найкраще

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move, передає 24 Канал.

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ТОП–10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів:

Ford F-Series – 198 557 одиниць (+91,1%);

Toyota RAV4 – 189 392 одиниць (+20,6%);

Toyota Corolla – 171 279 одиниць (–4,6%);

Honda CR–V – 134 453 одиниць (+8,8%);

Toyota Camry – 103 156 одиниць (+17,7%);

Kia Sportage – 96 508 одиниць (+5,7%);

Tesla Model Y – 95 956 одиниць (–41,8%);

Hyundai Tucson – 92 329 одиниць (–4,5%);

Toyota Hilux – 87 768 одиниць (+0,1%);

Toyota Yaris – 84 877 одиниць (+6,1%).

До слова, продажі електромобілів Tesla у Франції та Швеції обвалилися до мінімуму з 2021 року. Так, у березні Tesla зареєструвала лише 3 157 проданих авто у Франції, що на 36,83% менше, та 911 у Швеції – падіння на 63,9%.