Tesla не продається

Загалом за перший квартал компанія реалізувала 6 693 авто у Франції та 1 929 у Швеції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Частка Tesla на французькому ринку скоротилася до 1,63%, тоді як китайські конкуренти, зокрема BYD, зміцнили позиції, збільшивши свою присутність до 3,19%.

Причини падіння продажів

Аналітики пояснюють спад продажів зростаючою конкуренцією, обмеженим модельним рядом Tesla та політичною активністю Ілона Маска. Його підтримка ультраправих сил, зокрема німецької AfD, негативно вплинула на імідж бренду.

Крім того, у Європі та США активізувався протестний рух "Tesla Takedown", а автомобілі компанії стають мішенню для вандалів. Наприклад, у Римі під час пожежі в дилерському центрі згоріли 17 машин, що Маск назвав "терористичним актом".

