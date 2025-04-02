Tesla не продается

Всего за первый квартал компания реализовала 6 693 авто во Франции и 1 929 в Швеции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доля Tesla на французском рынке сократилась до 1,63%, тогда как китайские конкуренты, в частности BYD, укрепили позиции, увеличив свое присутствие до 3,19%.

Причины падения продаж

Аналитики объясняют спад продаж растущей конкуренцией, ограниченным модельным рядом Tesla и политической активностью Илона Маска. Его поддержка ультраправых сил, в частности немецкой AfD, негативно повлияла на имидж бренда.

Кроме того, в Европе и США активизировалось протестное движение "Tesla Takedown", а автомобили компании становятся мишенью для вандалов. Например, в Риме во время пожара в дилерском центре сгорели 17 машин, что Маск назвал "террористическим актом".

