Детали нападения

По словам помощника шерифа Лас-Вегаса Дори Корена, это было целенаправленное нападение на объект Tesla, пишет CNN, информирует 24 Канал. Видео с камер наблюдения зафиксировало злоумышленника в черной одежде, который стрелял по авто, а затем поджег два автомобиля с помощью зажигательных смесей.

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Третий коктейль Молотова, который не взорвался, нашли внутри другого авто – полиция изучает его как доказательство.

На дверях предприятия злоумышленники оставили надпись "Сопротивление", однако их мотивы пока остаются неизвестными. К счастью, в результате нападения никто не пострадал.

Неизвестные расстреляли и подожгли авто Tesla: видео

Tesla становится мишенью атак в США

Полиция США расследует серию нападений на зарядные станции, автосалоны и транспортные средства Tesla по всей стране. Вероятно, это связано с деятельностью Илона Маска, который возглавил правительственный департамент по "оптимизации" расходов.

Генеральный прокурор США Памела Бонди назвала эти нападения внутренним терроризмом. Она заявила, что правоохранители будут жестко реагировать на любые акты вандализма против Tesla.

"Если вы думаете атаковать Tesla, зайти в автосалон и нанести ущерб – мы придем за вами. И даже если вы это финансируете, мы найдем вас", – подчеркнула Бонди.

Tesla в кризисе: инвесторы требуют изменений

Проблемы Tesla не ограничиваются нападениями. Американский инвестор Росс Гербер, чья компания владеет 260 000 акций Tesla на сумму около 105 миллионов, призвал Илона Маска или вернуться к активному руководству компанией, или передать свои обязанности другому генеральному директору.

По его словам, с декабря 2024 года рыночная стоимость Tesla упала более чем на 800 миллиардов долларов. Причиной этого Гербер называет поведение Маска.

Илон Маск просто уничтожил репутацию компании. Продажи падают, ведь генеральный директор стал слишком противоречивой фигурой,

– заявил инвестор.

По его мнению, Маск не уделяет Tesla достаточно внимания, поскольку занимается социальной сетью X и руководит правительственными инициативами.

Заметьте. Недавно Tesla сообщила о первом в своей истории падение годовых продаж. Более того, уже есть подозрения, что в этом квартале продажи могут снова снизиться. В то время как общие продажи электромобилей в Европе в январе выросли на 34%, продажи Tesla упали на 50%