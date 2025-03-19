Илон Маск против мира

Так называемый Департамент эффективности правительства США, которым руководит Илон Маск, пытался попасть в здание USIP еще на прошлой неделе, но тогда представителей DOGE не впустили. Юрист организации сообщил им, что Институт мира является частным и независимым агентством, которое не подпадает под юрисдикцию исполнительной власти, а значит не подчиняется решениям миллиардера. В понедельник все повторилось, но после нескольких неудачных попыток им все же удалось достичь своего, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Смотрите также Илон Маск считает, что во всех его бедах виноват соперник-миллиардер и платформа ActBlue

Журналисты пишут, что сначала люди DOGE прибыли без полиции. Работники USIP сами позвонили в правоохранительные органы Вашингтона, чтобы сообщить о проникновении на территорию и чтобы им помогли разобраться в ситуации. Но когда те приехали, они вдруг стали на сторону Департамента: полицейские вывели сотрудников USIP из здания и впустили туда сотрудников DOGE.

Как отмечает издание, это противостояние началось, когда Дональд Трамп подписал указ, направленный на "сокращение федеральной бюрократии", и назвал Институт мира США одним из учреждений, подлежащих ликвидации. Белый дом направил большинству членов независимого совета Института мира электронное письмо с уведомлением об их увольнении. Еще три члена совета проголосовали за увольнение генерального директора Джорджа Муза из агентства и замену его на Кеннета Джексона.

Муз считает, что его увольнение является незаконным и уже оспаривает его. Он также утверждает, что DOGE не имеет юрисдикции над USIP.

То, что произошло сегодня, – это незаконное поглощение элементами исполнительной власти частной неприбыльной организации,

– сказал Муз в интервью NBC Washington.

USIP действует с 1984 года, когда он был создан Конгрессом и подписан Президентом Рональдом Рейганом с целью исследования и продвижения дипломатических путей разрешения конфликтов. Причина, по которой USIP финансируется Конгрессом (что, кажется, является одним из главных возражений Маска против него и других подобных организаций), заключается в том, чтобы помочь USIP сохранить независимость и не чувствовать обязательств перед внешними донорами.

Институт уже 40 лет обеспечивает:

Направление технических специалистов в стратегически важные страны и регионы.

Работу непосредственно с союзниками США и лидерами-единомышленниками над "инновационными способами уменьшения движущих сил конфликтов".

Достижение согласия между сторонами конфликтов и внедрение решений.

Обучение мирных переговорщиков и посредников, дипломатов и представителей силовых структур, чтобы они были лучше подготовлены к прекращению дестабилизирующих конфликтов.

Предоставление американским военным планировщикам, дипломатам и партнерам проверенных на практике аналитических данных и инструментов, которые помогают решать проблемы безопасности – от терроризма до миграции и распространения оружия.

USIP просит 55 миллионов долларов на финансирование всех своих операций в течение следующего финансового года, что не так уж и много, по сравнению с гигантским бюджетом США и теми субсидиями, которые получают компании Илона Маска от государства.