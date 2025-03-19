Деталі нападу

За словами помічника шерифа Лас-Вегаса Дорі Корена, це був цілеспрямований напад на об’єкт Tesla, пише CNN, інформує 24 Канал. Відео з камер спостереження зафіксувало зловмисника в чорному одязі, який стріляв по авто, а потім підпалив два автомобілі за допомогою запалювальних сумішей.

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Третій коктейль Молотова, який не вибухнув, знайшли всередині іншого авто – поліція вивчає його як доказ.

На дверях підприємства зловмисники залишили напис "Опір", однак їхні мотиви поки що залишаються невідомими. На щастя, внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Невідомі розстріляли і підпалили авто Tesla: відео

Tesla стає мішенню атак у США

Поліція США розслідує серію нападів на зарядні станції, автосалони та транспортні засоби Tesla по всій країні. Ймовірно, це пов’язано з діяльністю Ілона Маска, який очолив урядовий департамент із "оптимізації" витрат.

Генеральний прокурор США Памела Бонді назвала ці напади внутрішнім тероризмом. Вона заявила, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на будь-які акти вандалізму проти Tesla.

"Якщо ви думаєте атакувати Tesla, зайти в автосалон і завдати шкоди – ми прийдемо за вами. І навіть якщо ви це фінансуєте, ми знайдемо вас", – наголосила Бонді.

Tesla у кризі: інвестори вимагають змін

Проблеми Tesla не обмежуються нападами. Американський інвестор Росс Гербер, чия компанія володіє 260 000 акцій Tesla на суму близько 105 мільйонів, закликав Ілона Маска або повернутися до активного керівництва компанією, або передати свої обов’язки іншому генеральному директору.

За його словами, з грудня 2024 року ринкова вартість Tesla впала більш ніж на 800 мільярдів доларів. Причиною цього Гербер називає поведінку Маска.

Ілон Маск просто знищив репутацію компанії. Продажі падають, адже генеральний директор став надто суперечливою фігурою,

– заявив інвестор.

На його думку, Маск не приділяє Tesla достатньо уваги, оскільки займається соціальною мережею X та керує урядовими ініціативами.

Зауважте. Нещодавно Tesla повідомила про перше в своїй історії падіння річних продажів. Ба більше, вже є підозри, що в цьому кварталі продажі можуть знову знизитися. У той час як загальні продажі електромобілів у Європі в січні зросли на 34%, продажі Tesla впали на 50%