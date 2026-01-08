Під час виступу на CES 2026 компанія Ford повідомила про розробку власного AI-асистента. Першим кроком стане інтеграція в оновлений застосунок Ford, яка запланована на початок 2026 року. Уже в 2027 році цифровий помічник з’явиться безпосередньо в автомобілях бренду, хоча конкретні моделі компанія поки не називає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Кінець епохи: чому Ford відмовилась від виробництва культового Focus після майже 30 років

Які можливості отримає AI-асистент і новий BlueCruise?

Асистент працюватиме на базі Google Cloud і використовуватиме готові великі мовні моделі. Йому нададуть глибокий доступ до даних конкретного автомобіля. Завдяки цьому він зможе відповідати не лише на загальні запитання на кшталт того, скільки вантажу витримає кузов пікапа, а й надавати точну інформацію в реальному часі, наприклад про залишковий ресурс моторної оливи.

Ford не розкрила деталей майбутнього інтерфейсу в авто, але на ринку вже є приклади подібних рішень. Rivian нещодавно продемонструвала асистента, який керує повідомленнями, навігацією та кліматом. Tesla інтегрувала чат-бот Grok, який навіть використовують для імпровізованих туристичних маршрутів. Можливо, частина цих ідей з’явиться і в рішеннях Ford, тим більше що компанія має щонайменше рік для доопрацювання автомобільної версії асистента.

Як пише офіційний сайт Ford, окремо Ford натякнула на нове покоління системи допомоги водієві BlueCruise. За словами компанії, ця версія буде на 30% дешевшою у виробництві, ніж поточна. Її дебют запланований на 2027 рік разом із першим електромобілем на новій бюджетній платформі Universal Electric Vehicle. Очікується, що це буде середньорозмірний електричний пікап.

Компанія також пообіцяла суттєве розширення можливостей BlueCruise. Серед заявлених функцій – режим керування без погляду на дорогу, який планують запровадити у 2028 році. Крім того, система зможе забезпечувати так звану point-to-point автономність, схожу на Full Self-Driving у Tesla. Подібні рішення вже анонсували й інші автовиробники, зокрема Rivian. Водночас усі ці системи залишаються допоміжними і вимагають, щоб водій був готовий миттєво перебрати керування.

Чому Ford відмовляється від повністю електричного F-150 на користь гібриду?

Американський автовиробник Ford знову коригує плани з виробництва електромобілів після складного року для галузі. Компанія визнає, що державна підтримка електрифікації у США зменшилась, а інтерес покупців до електрокарів виявився нижчим, ніж очікувалося на початку десятиліття.

Компанія не відмовляється від електричних пікапів повністю. Ford підтвердила плани випустити середньорозмірний електропікап із початковою ціною близько 30 тисяч доларів у 2027 році. Ця модель стане першою у серії доступніших електрокарів, які розробляють у спеціальній лабораторії компанії в Каліфорнії. Вони використовуватимуть універсальну платформу, що має знизити собівартість виробництва.