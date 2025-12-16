Американський автовиробник Ford знову коригує плани з виробництва електромобілів після складного року для галузі. Компанія визнає, що державна підтримка електрифікації у США зменшилась, а інтерес покупців до електрокарів виявився нижчим, ніж очікувалося на початку десятиліття. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Motortrend

Дивіться також Ford каже повернути куплену машину через несправність, а потім озвучує шокуючий термін ремонту

Що змінює Ford у своїй електричній стратегії?

Якщо у 2021 році Ford обіцяла, що до 2030 року електромобілі становитимуть 40 відсотків її глобальних продажів, то тепер ця мета змінена. За новим планом, гібриди, електромобілі та моделі з подовженим електричним запасом ходу разом мають забезпечити близько 50 відсотків продажів до кінця десятиліття. Компанія також заявила, що гібридні версії з'являться майже у всіх моделях її лінійки.

Одним із ключових рішень стала відмова від великого повністю електричного пікапа. Завод у Теннессі, який планували використовувати для EV, буде переорієнтовано на виробництво автомобілів з бензиновими двигунами. Наступне покоління Ford F-150 Lightning стане не класичним електромобілем, а EREV – гібридом із підзарядкою від мережі. У такій конфігурації електромотор приводить колеса, а компактний бензиновий двигун працює як генератор для батареї. У Ford стверджують, що це рішення забезпечить запас ходу понад 700 миль і кращі можливості буксирування.

Як пише Wired, компанія не відмовляється від електричних пікапів повністю. Ford підтвердила плани випустити середньорозмірний електропікап із початковою ціною близько 30 тисяч доларів у 2027 році. Ця модель стане першою у серії доступніших електрокарів, які розробляють у спеціальній лабораторії компанії в Каліфорнії. Вони використовуватимуть універсальну платформу, що має знизити собівартість виробництва.

Зміна курсу залишила Ford із надлишковими потужностями з виробництва акумуляторів. Щоб використати їх, компанія запускає новий напрям бізнесу – системи зберігання енергії. У межах цього проєкту Ford вироблятиме довговічні та дешевші батареї типу LFP для енергетичних компаній і дата-центрів.

Президент підрозділів Ford Blue і Ford Model e Ендрю Фрік пояснив, що компанія орієнтується насамперед на реальний попит. За його словами, частка електромобілів на ринку США наразі становить близько 7,5 відсотка, що значно менше від очікувань. Він також згадав зміну регуляторної політики, зокрема скасування податкових пільг для EV адміністрацією Дональда Трампа.

Крім цього, Ford відмовилась від електричного комерційного фургона для Європи. Натомість компанія об'єдналася з Renault для розробки щонайменше двох компактних електромобілів під брендом Ford для європейського ринку. Генеральний директор Джим Фарлі назвав це частиною боротьби за виживання на тлі конкуренції з доступними китайськими електрокарами. Також Ford підтвердила плани випустити новий бензиновий комерційний фургон для Північної Америки.

Чому компанія Ford відмовилась від виробництва культового Focus після майже 30 років?

Компанія Ford підтвердила на своєму сайті, що виробництво Focus припинено: останній автомобіль зібрали на початку листопада 2025 року на німецькому заводі в Саарлуї. Працівники зустріли фінальний екземпляр оплесками – так завершилась історія моделі, яка понад чверть століття існувала у варіантах седана та хетчбека та вирізнялася доступною ціною й сучасними технологіями.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі в інтерв'ю Car magazine пояснив, що пасажирські моделі на кшталт Mondeo, Focus і Fiesta були популярними, але не приносили достатнього прибутку, щоб продовжувати вкладати у них значні ресурси. Натомість комерційні авто показували стабільно кращі фінансові результати. Попит на Focus теж поступово падав. У США модель тримала понад 200 тис. проданих авто щороку з 2000 до 2004 року та знову досягла цієї позначки у 2012-му. Але вже у 2017 році продажі впали до приблизно 158 тис., і наступного року модель зникла з американського ринку. У Канаді ситуація була аналогічною – у 2017-му продали менше 12 тис. авто перед припиненням продажів.