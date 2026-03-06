Після масованих атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру питання економії електрики стало для багатьох побутовою необхідністю. Під час відключень або обмежень у споживанні важливо мати альтернативні джерела світла, які можуть працювати від мінімальної потужності або навіть від павербанків. Про це пише 24 Канал.

Чи можна освітлити квартиру, використовуючи лише кілька ватів електрики?

Одним із найефективніших варіантів є LED-стрічки. Такі стрічки зазвичай споживають від 3 до 5 Вт на метр залежно від типу світлодіодів. Якщо використовувати короткі відрізки – наприклад, 1–2 метри для освітлення кухонної поверхні, робочого столу або коридору – загальне споживання електроенергії залишається дуже низьким. При цьому світло розподіляється рівномірно, що робить його комфортним для повсякденних задач.

Ще одним популярним рішенням стали USB-лампи. Більшість таких пристроїв споживає лише 1–3 Вт. Вони можуть працювати від ноутбука, павербанка або навіть зарядного адаптера для смартфона. Такі лампи часто використовують як нічники, підсвітку для читання або освітлення робочого місця.

Як пише The Guardian, комбінування кількох USB-ламп і невеликої LED-стрічки дозволяє освітити різні зони квартири, не перевищуючи приблизно 10 Вт загального споживання на годину. Для порівняння, звичайна лампа розжарювання споживає близько 60 Вт, а навіть енергоощадна лампа – приблизно 10–15 Вт.

Ще одна перевага такого підходу – можливість живлення від павербанків або портативних акумуляторів. Це особливо корисно під час аварійних відключень електроенергії. Наприклад, стандартний павербанк ємністю 20 000 мАг може забезпечувати роботу кількох USB-ламп протягом багатьох годин.

Koontz також зазначає, що LED-стрічки також легко монтуються – їх можна приклеїти під шафами, уздовж полиць або за телевізором для створення м’якого фоновго освітлення. У невеликих приміщеннях такого світла часто достатньо, щоб пересуватися квартирою або виконувати базові побутові справи.

У поєднанні з акумуляторними батареями та павербанками такі рішення стали простим способом забезпечити освітлення навіть під час тривалих перебоїв з електроенергією. Саме тому компактні LED-системи й USB-лампи стали популярними в українських домівках після регулярних атак Росії на енергетичну систему.