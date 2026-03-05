Після масштабних атак Росії на українську енергетичну систему енергомережа часто працює у складних умовах. Під час відновлення подачі електроенергії після аварійних або планових відключень можуть виникати короткочасні, але сильні стрибки напруги. Про це пише 24 Канал.

Чому саме під час повернення світла виникає найбільший ризик для техніки?

Такі перепади становлять небезпеку для побутової техніки. Більшість електроприладів розрахована на роботу в певному діапазоні напруги. Якщо вона різко перевищує норму або падає нижче допустимого рівня, електронні компоненти можуть працювати некоректно або навіть виходити з ладу.

Особливо чутливими до таких змін є комп'ютери, телевізори, холодильники, маршрутизатори та інша техніка з електронними платами або компресорами.

Як пише Thomas edisonelectric, у таких ситуаціях використовують датчики напруги та реле захисту. Пристрої на кшталт Zubr постійно контролюють параметри електромережі. Якщо напруга виходить за встановлені межі, реле автоматично відключає живлення і не пропускає небезпечний струм до підключених приладів.

Після стабілізації мережі пристрій подає електроенергію з невеликою затримкою. Це важливо для обладнання, яке потребує часу для безпечного повторного запуску – наприклад холодильників або кондиціонерів.

Як зазначає Lianjer, реле напруги можуть встановлюватися безпосередньо в електрощитку квартири або будинку, а також використовуватися у вигляді окремих адаптерів для підключення конкретних пристроїв.

В умовах регулярних відключень електроенергії через обстріли енергетичної інфраструктури ризик для побутової техніки значно зростає. Найбільш небезпечним моментом при цьому часто є не саме зникнення світла, а його повернення, коли параметри електромережі ще не встигли стабілізуватися.