После масштабных атак России на украинскую энергетическую систему энергосеть часто работает в сложных условиях. Во время восстановления подачи электроэнергии после аварийных или плановых отключений могут возникать кратковременные, но сильные скачки напряжения. Об этом пишет 24 Канал.

Почему именно во время возвращения света возникает наибольший риск для техники?

Такие перепады представляют опасность для бытовой техники. Большинство электроприборов рассчитано на работу в определенном диапазоне напряжения. Если оно резко превышает норму или падает ниже допустимого уровня, электронные компоненты могут работать некорректно или даже выходить из строя.

Особенно чувствительными к таким изменениям являются компьютеры, телевизоры, холодильники, маршрутизаторы и другая техника с электронными платами или компрессорами.

Как пишет Thomas edisonelectric, в таких ситуациях используют датчики напряжения и реле защиты. Устройства вроде Zubr постоянно контролируют параметры электросети. Если напряжение выходит за установленные пределы, реле автоматически отключает питание и не пропускает опасный ток к подключенным приборам.

После стабилизации сети устройство подает электроэнергию с небольшой задержкой. Это важно для оборудования, которое требует времени для безопасного повторного запуска – например холодильников или кондиционеров.

Как отмечает Lianjer, реле напряжения могут устанавливаться непосредственно в электрощитке квартиры или дома, а также использоваться в виде отдельных адаптеров для подключения конкретных устройств.

В условиях регулярных отключений электроэнергии из-за обстрелов энергетической инфраструктуры риск для бытовой техники значительно возрастает. Наиболее опасным моментом при этом часто является не само исчезновение света, а его возвращение, когда параметры электросети еще не успели стабилизироваться.