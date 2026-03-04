Генераторы – резервные или портативные – способны покрыть базовые потребности в электроэнергии. Однако их работа не сводится к простому принципу "вставил в розетку – получил ток". Неправильное подключение может привести к перегрузке, перегреву или выходу из строя оборудования. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Все будут контролировать люди: новый закон может улучшить качество мобильной связи и интернета

Какие приборы создают наибольший риск?

Системы кондиционирования. Центральные кондиционеры имеют очень высокий пусковой ток. Чтобы охладить весь дом, системе нужно значительно больше энергии на старте, чем способен выдать небольшой портативный генератор. Даже если устройство запустится, нагрузка может быстро привести к аварийному отключению или повреждению.

Как пишет BGR, большие генераторы с защитой от перегрузки снижают риск, но и они не всегда выдерживают и пусковую, и постоянную нагрузку кондиционера.

Чувствительная электроника. Существуют генераторы, которые вырабатывают так называемую "грязную" электроэнергию – с нестабильным напряжением и колебаниями волны. Такие модели могут вызывать скачки напряжения.

Для компьютеров, ноутбуков и современных телевизоров это опасно. Постоянные колебания тока или резкие отключения могут повредить внутренние компоненты. Более безопасным вариантом является генератор с чистой синусоидой или использование качественного сетевого фильтра. При этом стоит учитывать общее энергопотребление системы.

Обогреватели. Переносные электрообогреватели формально можно подключать к генератору, но они потребляют много энергии как на старте, так и во время работы. Кроме того, нагревательные элементы требуют стабильного тока.

Как отмечает Slashgear, если генератор имеет небольшую мощность или работает с нестабильным напряжением, обогреватель может вызвать перегрузку. В лучшем случае сработает защита и генератор выключится, в худшем – возможно повреждение оборудования.

Стиральные машины и сушилки. Это одни из самых энергозатратных бытовых приборов. Сушилки особенно нагружают сеть из-за нагревательных элементов. Одновременная работа с другими устройствами значительно повышает риск перегрузки генератора.

Стиральные машины имеют еще одну проблему – потребность в подаче воды. Если водоснабжение зависит от электрического насоса, его также придется питать от генератора. Насосы имеют высокие пусковые токи, поэтому одновременная работа насоса и стиральной машины для большинства портативных моделей является слишком сложной задачей.

Дешевые удлинители. Даже если сам генератор достаточно мощный, слабым звеном может стать удлинитель. Недорогие офисные кабели не рассчитаны на большие нагрузки и интенсивный ток.

Генераторные удлинители изготавливают из более толстого провода, с защитой от влаги и высоких токов. Использование тонкого кабеля низкого качества может привести к перегреву, короткого замыкания или повреждению подключенных устройств.