Джек Дорси объявил, что Block, которая управляет сервисами Square, Cash App и Tidal, сократит более 4 000 сотрудников. Это почти половина глобального штата: компания уменьшится с более чем 10 000 работников до менее чем 6 000. Об этом пишет Techcrunch.

Почему Block сокращает почти половину работников?

Инвесторы восприняли новость положительно – акции Block подскочили более чем на 24% во время послебиржевых торгов.

Это не первый громкий пример такого масштаба. В ноябре 2022 года Elon Musk после приобретения Twitter сократил около 50% персонала компании. Тогда это решение существенно всколыхнуло Кремниевую долину и изменило представление о границах радикальных действий CEO.

Дорси оказался в непривычной роли наблюдателя – он сохранил примерно 2,4% доли в Twitter, конвертировав ее в акции компании после поглощения, которая впоследствии была переименована в X.

Отношения между Дорси и Маском неоднократно менялись – от публичной поддержки к критике и снова к одобрительным заявлениям. Дорси поддержал сделку по покупке Twitter, но впоследствии заявил, что Маску стоило отказаться от нее. Он также помог запустить Bluesky, а впоследствии покинул ее совет директоров и назвал X "технологией свободы". Оба предпринимателя активно поддерживают Bitcoin – в балансах Block и Tesla хранится эта криптовалюта.

Дорси объяснил нынешние сокращения как стратегический и даже "эмпатический" шаг, а не вынужденную финансовую реакцию. Он написал, что повторные волны увольнений разрушают мораль, фокус и доверие клиентов и акционеров. По его словам, течение года большинство компаний окажутся в подобной ситуации, поэтому лучше действовать на собственных условиях, чем реагировать постфактум.

Финансовый директор Block Амита Ахуджа заявила, что сокращения позволят компании двигаться быстрее благодаря меньшим, но высококвалифицированным командам, которые активнее используют AI для автоматизации процессов.

Работники в США получат компенсационный пакет: 20 недель зарплаты плюс по одной неделе за каждый год работы, начисление акций до конца мая, шесть месяцев медицинского страхования, корпоративные устройства и 5 000 долларов на переходный период. Для сотрудников за пределами США обещают аналогичную поддержку с учетом местного законодательства.

Как пишет Business insider, Block не единственная компания, которая объясняет массовые сокращения влиянием искусственного интеллекта. Salesforce и Amazon также объявляли масштабные увольнения, ссылаясь на рост эффективности благодаря AI. В то же время недавний отчет Forrester Research поставил под сомнение, действительно ли AI является главной причиной увольнений, предположив, что значительная часть решений может иметь финансовую подоплеку.

Сокращения в Block могут стать сигналом для всей индустрии: крупные технологические компании переходят к модели меньших команд с более широким использованием автоматизации. И этот тренд, по словам Дорси, только набирает обороты.